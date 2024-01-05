Παναθηναϊκός: Με Τερίμ έφτασε τους 700.000 το «τριφύλλι»

Όσο πάνε και ανεβαίνουν οι ακόλουθοι στο instagram για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Πιο συγκεκριμένα το προφίλ των ”πρασίνων” στο λογαριασμό τους στο instagram, πάτησε τους 700.000 ακόλουθους, ενώ η εντυπωσιακή ενέργεια του 70χρονου προπονητή που έδωσε τη μπάλα συστημένη στα χέρια του Τσαούση για να εκτελέσει το πλάγιο, σε μια μέρα προβλήθηκε πάνω από 10.4 εκατ. φορές, συγκέντρωσε πάνω από 430 χιλ. likes και πάνω από 8.000 σχόλια

