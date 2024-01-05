Nέος πρόεδρος της Stoiximan Super League ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος επιστρέφει στο πόστο που είχε για 14 μήνες από το 2019 έως το 2020 και θα αποτελέσει τον διάδοχο του Βαγγέλη Μαρινάκη.



Ο A' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ εκλέχθηκε ως ο μοναδικός υποψήφιος και αναλαμβάνει χρέη προέδρου έως το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα της Λίγκας που ψήφισε κατά και τον Βόλο να είναι απών από τη διαδικασία, ενώ υπέρ ψήφισε και ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ.

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League εξελέγη κατά πλειοψηφία ο κ. Μηνάς Λυσάνδρου, Α' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ.#slgr pic.twitter.com/jcVbB2Bfba January 5, 2024

