Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μηνάς Λυσάνδρου νέος πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας

Ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος ήταν και ο μόνος υποψήφιος, εκλέχθηκε ως ο νέος πρόεδρος της Stoiximan Super League

Λυσάνδρου

Nέος πρόεδρος της Stoiximan Super League ο Μηνάς Λυσάνδρου, ο οποίος επιστρέφει στο πόστο που είχε για 14 μήνες από το 2019 έως το 2020 και θα αποτελέσει τον διάδοχο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο A' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΟΦΗ εκλέχθηκε ως ο μοναδικός υποψήφιος και αναλαμβάνει χρέη προέδρου έως το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ομάδα της Λίγκας που ψήφισε κατά και τον Βόλο να είναι απών από τη διαδικασία, ενώ υπέρ ψήφισε και ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Superleague Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark