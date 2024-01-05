Eπέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Αραούχο

Ένα πολύ ευχάριστο νέο προέκυψε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ!



Ο Σέρχιο Αραούχο δήλωσε «παρών», επιστρέφοντας στο κανονικό πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων» στα Σπάτα, με το οποίο συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες ημέρες είχε ανεβάσει στροφές οκαι σήμερα Παρασκευή (5/1), επανήλθε σε φουλ ρυθμούς, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπιζε.Ο «Τσίνο» μετράει 17 συμμετοχές με 3 γκολ τη φετινή σεζόν, ενώ η τελευταία χρονικά ήταν στις 30/11 απέναντι στην Μπράιτον στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.