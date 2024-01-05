Eπέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ ο Αραούχο

Ένα πολύ ευχάριστο νέο προέκυψε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ!
Ο Σέρχιο Αραούχο δήλωσε «παρών», επιστρέφοντας στο κανονικό πρόγραμμα των «κιτρινόμαυρων» στα Σπάτα, με το οποίο συνεχίστηκε η προετοιμασία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Τις τελευταίες ημέρες είχε ανεβάσει στροφές ο 31χρονος επιθετικός και σήμερα Παρασκευή (5/1), επανήλθε σε φουλ ρυθμούς, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπιζε.
Ο «Τσίνο» μετράει 17 συμμετοχές με 3 γκολ τη φετινή σεζόν, ενώ η τελευταία χρονικά ήταν στις 30/11 απέναντι στην Μπράιτον στην OPAP Arena για την 5η αγωνιστική του Europa League.
Πηγή: sport-fm.gr
