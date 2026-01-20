Champions League: Η Μπριζ 1-4 την Καϊράτ, προσπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία

Η Μπριζ πέρασε από το Καζακστάν με το εντυπωσιακό 1-4, αφού η πιο αδύναμη ομάδα της league phase του Champions League, η Καϊράτ Αλμάτι, δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση.

Οι Βέλγοι με αυτό το αποτέλεσμα έφτασαν τους 7 βαθμούς και προσπέρασαν τον Ολυμπιακό, ενώ την τελευταία αγωνιστική υποδέχονται την Μαρσέιγ.

Ο Ολυμπιακός, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν, καταλαμβάνει πια την 30η θέση της βαθμολογίας.

Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, προειδοποίησε με το δοκάρι του Ντιακόν στο 18’ και τελικά λίγα λεπτά αργότερα κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Ήταν το 32ο λεπτό όταν ο Στάνκοβιτς έδωσε σκορ στην αναμέτρηση, ενώ έξι λεπτά μετά ο Βανάκεν έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του και επί της ουσίας καθάρισε την αναμέτρηση από νωρίς.

Ο Φέρμαντ στο 74’ ξεχείλωσε το σκορ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Μέχελε έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το εμφατικό 4-0 των Βέλγων. Στην τελευταία επί της ουσίας φάση του αγώνα, η Καϊράτ πέτυχε το γκολ της τιμής το οποίο είναι και το πέμπτο της στη διοργάνωση, με τον Σαντιμπέκοφ να διαμορφώνει το τελικό 4-1.

