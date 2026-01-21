Η Πάρις Χίλτον πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση το βράδυ της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, κάνοντας μεγαλοπρεπή είσοδο στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir».

Η 44χρονη κληρονόμος και σταρ των ριάλιτι έλαμπε μέσα σε ένα ημιδιαφανές ροζ φόρεμα, που της χάριζε αέρα… πριγκίπισσας. Το ανοιχτόχρωμο σύνολο διέθετε ψηλό σκίσιμο, αναδεικνύοντας τα γυμνασμένα πόδια της, καλυμμένα με διαφανές καλσόν, ενώ φαινόταν να φορά κορσέ κάτω από το φόρεμα, τονίζοντας τη λεπτή μέση και τη σιλουέτα της.

Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με λαμπερά στρας σε floral σχέδια. Την εμφάνιση συμπλήρωναν ροζ σατέν γάντια μέχρι τους αγκώνες, επίσης στολισμένα με στρας, καθώς και διαφανές ύφασμα που κάλυπτε τους ώμους της, με μια μικρή ουρά να ακολουθεί πίσω της.

Η Πάρις ολοκλήρωσε το «look» με εντυπωσιακά κοσμήματα στον λαιμό, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κομψό κότσο, με κυματιστές τούφες να πλαισιώνουν το άψογα μακιγιαρισμένο πρόσωπό της.

Paris Hilton is 𝘀𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 the red carpet with her husband Carter Reum and their kids at the premiere of her film, ‘Infinite Icon: A Visual Memoir.’ 💓 pic.twitter.com/CGZKBmbTUr — Entertainment Tonight (@etnow) January 21, 2026

Στην πρεμιέρα τη συνόδευσαν ο σύζυγός της, Carter Reum, και τα δύο παιδιά τους. Παρόντες ήταν επίσης οι γονείς της, Κάθι και Ρικ Χίλτον, στηρίζοντάς την στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, η οποία ανατρέχει στην πορεία της καριέρας της όλα αυτά τα χρόνια. Στο πλευρό της βρέθηκε και η Ντέμι Λοβάτο, η οποία τησυνόδευσε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας.

We're sliving for this sweet family moment. 😍 Paris Hilton, Carter Reum, and their children pose together at the World Premiere of Paris Hilton's INFINITE ICON: A VISUAL MEMOIR. pic.twitter.com/hi3sgfoq4z — E! News (@enews) January 21, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.