Στην 29 θέση κατρακύλησε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η νίκη της Κοπεγχάγης επί της Βιγιαρεάλ δεν τον ευνόησε, ενώ το διπλό του Άγιαξ επί της Καραμπάγκ θεωρητικά ήταν θετικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες. Καλό το ότι δεν πήρε βαθμούς η Μπριζ και το ότι η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν νίκησε την Παρί. Δεν ήθελε τη νίκη της Μπενφίκα επί της Νάπολι, ενώ θα προτιμούσε να μην «τσιμπήσει» βαθμό η Μπόντο Γκλιμτ στο Ντόρτμουντ.

Ο Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς, ενώ αυτή τη στιγμή το όριο (η 24η θέση) είναι οι 7 βαθμοί, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της League Phase.



Τα αποτέλεσμα της δεύτερης μέρας της 6ης αγωνιστικής:



Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3

Γιουβέντους - Πάφος 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

