Champions League: Στην 29η θέση ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

Απέχει δύο βαθμούς από την προνομιούχο 24η θέση. Κυνηγάει την Αθλέτικ Μπιλμπάο, την Ουνιόν Σεντ Γκιλουάζ, την Πάφο, την Μπενφίκα και την Κοπεγχάγη 

Γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ

Στην 29 θέση κατρακύλησε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η νίκη της Κοπεγχάγης επί της Βιγιαρεάλ δεν τον ευνόησε, ενώ το διπλό του Άγιαξ επί της Καραμπάγκ θεωρητικά ήταν θετικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες. Καλό το ότι δεν πήρε βαθμούς η Μπριζ και το ότι η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν νίκησε την Παρί. Δεν ήθελε τη νίκη της Μπενφίκα επί της Νάπολι, ενώ θα προτιμούσε να μην «τσιμπήσει» βαθμό η Μπόντο Γκλιμτ στο Ντόρτμουντ.
Ο Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς, ενώ αυτή τη στιγμή το όριο (η 24η θέση) είναι οι 7 βαθμοί, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της League Phase. 


Τα αποτέλεσμα της δεύτερης μέρας της 6ης αγωνιστικής:


Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2
Μπενφίκα - Νάπολι 2-0
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Μπριζ - Άρσεναλ 0-3
Γιουβέντους - Πάφος 2-0
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2

