Στην 29 θέση κατρακύλησε ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η νίκη της Κοπεγχάγης επί της Βιγιαρεάλ δεν τον ευνόησε, ενώ το διπλό του Άγιαξ επί της Καραμπάγκ θεωρητικά ήταν θετικό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες. Καλό το ότι δεν πήρε βαθμούς η Μπριζ και το ότι η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν νίκησε την Παρί. Δεν ήθελε τη νίκη της Μπενφίκα επί της Νάπολι, ενώ θα προτιμούσε να μην «τσιμπήσει» βαθμό η Μπόντο Γκλιμτ στο Ντόρτμουντ.
Ο Ολυμπιακός έχει 5 βαθμούς, ενώ αυτή τη στιγμή το όριο (η 24η θέση) είναι οι 7 βαθμοί, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της League Phase.
Τα αποτέλεσμα της δεύτερης μέρας της 6ης αγωνιστικής:
Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2
Μπενφίκα - Νάπολι 2-0
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2
Μπριζ - Άρσεναλ 0-3
Γιουβέντους - Πάφος 2-0
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 1-2
