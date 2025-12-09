Champions League: «Έσπασε το ρόδι» στην παγωμένη Αστάνα ο Ολυμπιακός, 0-1 την Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, καθώς η αδύναμη Καϊράτ δεν μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο. Οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, επιστράτευσαν επιμονή και δύναμη κόντρα σε μία άτεχνη, χωρίς ποιότητα, αλλά με μεγάλο πάθος ομάδα και νίκησαν δίκαια στην παγωμένη Αστάνα του Καζακστάν με 0-1, με το σκορ να τους αδικεί κατάφωρα, καθώς είχαν τρία δοκάρια! Με πέντε βαθμούς, οι Πειραιώτες ελπίζουν βάσιμα πλέον στην πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, καθώς βρίσκονται στην 26η θέση (με έναν αγώνα περισσότερο). Πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα του διημέρου για να δουν σε ποια θέση θα βρεθούν μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής και ποια θα είναι η διαφορά από την 24η ομάδα.

Τρομερή η επίδραση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άλλαξε το παιχνίδι με την είσοδο των Στρεφέτσα, Ταρέμι και οι Πειραιώτες ήταν εντυπωσιακοί, χάνοντας σωρεία ευκαιριών για να κερδίσουν με… 3 ή 4-0! Την ίδια ώρα, δεν έφαγαν φάση επί της ουσίας από τους γηπεδούχους, περιορίζοντάς τους, ενώ δεν μάσησαν ούτε από τον συνθετικό χλοοτάπητα.

Απίθανες φάσεις από Ελ Κααμπί και Ταρέμι που είχαν από ένα δοκάρι, εκπληκτικοί οι Έσε-Μουζακίτης και… απροσπέλαστοι οι Ορτέγκα, Μπιανκόν!

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προσαρμοστεί άμεσα στις συνθήκες του συνθετικού χλοοτάπητα, παίρνοντας τα ηνία της αναμέτρησης. Κράτησε στις μηδέν τελικές και… επιθέσεις την Καϊράτ, κάνοντας το παιχνίδι του αλλά την ίδια ώρα δεν μπορούσε να βρει γκολ παρότι απειλούσε. Με την πρώτη, τεράστια, ευκαιρία να έρχεται στο 18ο λεπτό όταν ο Ποντένσε σέντραρε και ο Ελ Κααμπί έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Αναρμπέκοφ έκανε ασύλληπτη επέμβαση.

Τέσσερα λεπτά μετά δε, ο Μαροκινός νικήθηκε ξανά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος έβγαλε την οβίδα του Ελ Κααμπί και κράτησε το 0-0. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε διαρκώς μπάλες και μέτρα στο γήπεδο, έκανε επιθέσεις από τα πλάγια αλλά και κατά μέτωπο, ωστόσο δεν είχε τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Με αποτέλεσμα το ημίχρονο να βγει χωρίς σκορ, με τους «ερυθρόλευκους» να αδικούν τον εαυτό τους με το μηδέν. Οι τελικές ήταν 8-0, τα κόρνερ 6-0 αλλά η μπάλα δεν πήγαινε στο πλεκτό!

Γκρομίκοφ και Ζορζίνιο μπήκαν στο ματς, έκαναν πιο δραστήρια την Καϊράτ αλλά όχι και ιδιαίτερα επικίνδυνη προς την εστία του Τζολάκη. Ο Ελ Κααμπί κέρδισε πέναλτι στο 47’ αλλά ήταν εκτεθειμένος, ο Ολυμπιακός δεν απειλούσε με την ίδια συχνότητα και στο 58’ οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη ευκαιρία τους, αλλά ο Πιρόλα καθυστέρησε χαρακτηριστικά τον Εντμίλσον που δεν κατάφερε να εκτελέσει από καλή θέση.

Ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αλλάξει τα κακώς κείμενα της ομάδας του, άλλαξε τους Ποντένσε-Τσικίνιο που έμοιαζαν ανέτοιμοι, παρότι είχαν διάθεση, και έριξε τους Στρεφέτσα, Ταρέμι. Γύρισε τη διάταξη σε 4-4-2, οι Πειραιώτες άρχισαν να παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργούν προβλήματα στους αντιπάλους τους. Για να βρουν και το γκολ της λύτρωσης στο 73ο λεπτό όταν ο Ταρέμι έσπασε με τη μία, ο Ζέλσον μπήκε στην περιοχή και με πανέξυπνο τελείωμα, «ψάρεψε» τον ανίκητο ως τότε Αναρμπέκοφ στην κλειστή του γωνία για το 1-0 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

