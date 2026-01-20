Το BBC είχε μετέδωσε πρόσφατα ότι οι Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν φαίνεται να εναρμονίζονται με το πλάνο που έχει στο μυαλό του το NBA Europe για τη δημιουργία μπασκετικού τμήματος σε μεγάλους ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η διοργάνωση φαίνεται πως έχει βρει εναλλακτική λύση για την παρουσία ομάδας στο Μάντσεστερ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στους ιδιοκτήτες της ομάδας της πόλης (Manchester Basketball) που αγωνίζεται στη βρετανική Super League.

Οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται σε συζητήσεις για την κατάθεση πρότασης, η οποία θα μπορούσε να στηριχθεί είτε από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια είτε από κρατικά επενδυτικά ταμεία. Ο πρόεδρος της ομάδας, Μπεν Πίρσον, υπογράμμισε πως το μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η εμπειρία στη λειτουργία επαγγελματικών ομάδων στο Μάντσεστερ, αλλά και η ουδέτερη στάση τους, σε αντιδιαστολή με τον έντονο ποδοσφαιρικό ανταγωνισμό της πόλης.

Όπως εξήγησε, η εμπλοκή ποδοσφαιρικών συλλόγων όπως η Σίτι ή η Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να διχάσει το φίλαθλο κοινό, καθώς μια μπασκετική ομάδα με ξεκάθαρη «ποδοσφαιρική ταυτότητα» ενδέχεται να μην αγκαλιαστεί από όλη την πόλη. Αντίθετα, μια ανεξάρτητη μπασκετική πρόταση θα μπορούσε να απευθυνθεί σε όλους τους κατοίκους της πόλης.

Η ομάδα του Μάντσεστερ ανήκει εδώ και δύο χρόνια στο επενδυτικό γραφείο της οικογένειας Σέργουντ από τις ΗΠΑ, το οποίο, σύμφωνα με τον Πίρσον, έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος εισόδου στο NBA Europe, που εκτιμάται από 500 εκατ. έως 1 δισ. δολάρια. Παράλληλα, υπάρχουν επαφές με θεσμικούς επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν οικονομικά χωρίς να αναλάβουν τον επιχειρησιακό ρόλο.

Το NBA Europe προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027 με 12 μόνιμες ομάδες και τέσσερις που θα προκρίνονται ετησίως, με το Μάντσεστερ να παραμένει βασικός στόχος. Όπως σημειώνεται από την πλευρά της ομάδας, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης, οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα θετικές τόσο για το μπάσκετ της πόλης όσο και για τη βρετανική Super League γενικότερα.

