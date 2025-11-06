Λογαριασμός
Champions League: Τα αποτελέσματα ευνόησαν τον Ολυμπιακό, ήττες για Άγιαξ, Μπενφίκα και Καϊράτ

Στην 31η θέση μετά από τέσσερις αγωνιστικές οι «ερυθρόλευκοι», δύο μόλις πόντους μακριά από την προνομιούχο 24η θέση - Την 5η αγωνιστική υποδέχονται τη Ρεάλ

Μπενφίκα Λεβερκούζεν

Ούτε παραγγελία να έκανε τα αποτελέσματα της Τετάρτης ο Ολυμπιακός, καθώς τα περισσότερα τον ευνόησαν, με αποτέλεσμα να μην πέσει κάτω από την 31η θέση της βαθμολογίας της League Phase του Champions League.

Καϊράτ, Άγιαξ και Μπενφίκα, οι ομάδες που βρίσκονται από κάτω στη βαθμολογία, ηττήθηκαν, ενώ θεωρητικά τον συμφέρει και η ήττα της Αθλέτικ Μπιλμπάο από τη Νιούκαστλ. Μέχρι και η Μπριζ που βρέθηκε τρεις φορές μπροστά στο σκορ, τελικά έμεινε στο 3-3 με την Μπαρτσελόνα, με τον Τζόλη να πιστώνεται μία ασίστ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 

Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3
Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 2-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-1
Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1
Μπενφίκα – Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1
Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0 

Πηγή: sport-fm.gr

