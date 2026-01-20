Δεκάδες χιλιάδες Σενεγαλέζοι έχουν βγει στους δρόμους του Ντακάρ για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της εθνικής ομάδας της χώρας, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής!

Τρία 24ωρα μετά τον επεισοδιακό τελικό στο Ραμπάτ απέναντι στην παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τα «λιοντάρια της Τεράνγκα», που επέστρεψαν χθες το βράδυ στη χώρα με πτήση τσάρτερ, έζησαν το απόγευμα της Τετάρτης (20/01) μοναδικές στιγμές στους δρόμους της πρωτεύουσας, Ντακάρ!

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Αφρικής μαζί με δεκάδες χιλιάδες Σενεγαλέζοι πραγματοποίησαν μια φαντασμαγορική παρέλαση στους δρόμους του Ντακάρ, με τους εορτασμούς να κορυφώνονται αργά το βράδυ στο προεδρικό μέγαρο!

Με τον αρχηγό της ομάδας, Σαντιό Μανέ να κρατά σφιχτά το τρόπαιο, παίκτες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα στους πανηγυρισμούς, δίνοντας το δικό τους χρώμα στην ιστορική και άκρως εντυπωσιακή αυτή πομπή!

Αυτή η στιγμή τεράστιας χαράς είναι μία από τις λίγες που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές πολιτικές αναταραχές που άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς μεταξύ 2021 και 2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.