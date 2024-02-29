Λογαριασμός
Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την επιστροφή του βαθμού στον Ολυμπιακό από το CAS

Δείτε τι αλλάζει μετά την επιστροφή ενός βαθμού στον Ολυμπιακό από το CAS.

Ολυμπιακός

Το CAS δικαίωσε εν μέρει τον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο ένας βαθμός που είχε αφαιρεθεί από τους «ερυθρόλευκους» για όσα είχαν συμβεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός επιστρέφεται - με τους «πράσινους» βέβαια να παίρνουν το ματς στα χαρτιά, 3-0.

Κάτι που σημαίνει πως η διαφορά της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μειώνεται, χωρίς να αλλάζει η βαθμολογική της θέση.



Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανεβαίνουν στους 54 βαθμούς, έχοντας τέσσερις λιγότερους από την κορυφή, όπου είναι η Ένωση, τρεις λιγότερους από τους Θεσσαλονικείς και μόλις έναν από το «τριφύλλι».

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1. ΑΕΚ 58 (57-22)
2. ΠΑΟΚ 57 (64-21)
3. Παναθηναϊκός 55 (60-19)
4. Ολυμπιακός 54 (55-24)
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός CAS Παναθηναϊκός
