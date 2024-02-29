Το CAS δικαίωσε εν μέρει τον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο ένας βαθμός που είχε αφαιρεθεί από τους «ερυθρόλευκους» για όσα είχαν συμβεί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός επιστρέφεται - με τους «πράσινους» βέβαια να παίρνουν το ματς στα χαρτιά, 3-0.



Κάτι που σημαίνει πως η διαφορά της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μειώνεται, χωρίς να αλλάζει η βαθμολογική της θέση.

Αναλυτικά η βαθμολογία:

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες, έχοντας τέσσερις λιγότερους από την κορυφή, όπου είναι η Ένωση, τρεις λιγότερους από τους Θεσσαλονικείς και μόλις έναν από το «τριφύλλι».1. ΑΕΚ 58 (57-22)2. ΠΑΟΚ 57 (64-21)3. Παναθηναϊκός 55 (60-19)4. Ολυμπιακός 54 (55-24)

