bwin: Συγκέντρωσε και παρέδωσε περισσότερο από 1 τόνο τροφίμων μακράς διαρκείας στο Μαζί για το Παιδί!

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η εθελοντική ομάδα της bwin έθεσε τον στόχο πολύ ψηλά και τα κατάφερε! Οι εργαζόμενοι του κορυφαίου στοιχηματικού brand έβαλαν challenge να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 1 τόνο τροφίμων μακράς διάρκειας, ώστε να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν πληγεί οικονομικά. Και τα κατάφεραν! Οι εθελοντές της bwin συγκέντρωσαν περισσότερο από 1 τόνο και περήφανα τον παρέδωσαν στο Μαζί για το Παιδί.

Κάθε χρόνο τα μέλη της αεικίνητης ομάδας εθελοντών της bwin ανυπομονούν για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Άλλωστε πλέον αποτελεί το κοινό μυστικό, όταν πλησιάζει ο Δεκέμβριος και όλοι ενεργοποιούνται άμεσα για να συγκεντρωθεί ο στόχος της συγκέντρωσης τουλάχιστον 1 τόνου αγαθών μακράς διάρκειας. Άλλωστε δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά το να ξέρεις ότι προσφέρεις στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο σου. Ότι με μία μικρή κίνηση μπορείς να μοιράσεις τόση αγάπη κι ένα παιδί να βρει το χαμόγελο του.

Αυτή αποτέλεσε μία ακόμα δράση της bwin με το Μαζί για το Παιδί. Μία πολύπλευρη συνεργασία που πλέον μετρά 6 χρόνια κοινής συμπόρευσης, για την βοήθεια των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Άλλωστε το βραβευμένο στοιχηματικό brand έχοντας στο πλευρό του το «Μαζί για το Παιδί», προχωρά στην ανακατασκευή γηπέδων σε περιοχές όλης της Ελλάδας.

Από το 2020 μέχρι και σήμερα 7 γήπεδα συνολικού εμβαδού άνω των 1.800 τ.μ., έχουν επιστρέψει στην κοινωνία και τα παιδιά μας. Αδιαπραγμάτευτος στόχος της bwin αποτελεί κάθε παιδί και νέος να έχει ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις και στο αθλητικό ιδεώδες.

Το Μαζί για το Παιδί, αποτελεί «πυλώνα» και στρατηγικό συνεργάτη της bwin, αναφορικά με το συνολικό κοινωνικό έργο που έχει παράξει, όλο αυτό το διάστημα της κοινής τους πορείας. Άλλωστε το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο και δείχνει στην πράξη πως σκοπός του είναι να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει.

Πηγή: skai.gr

