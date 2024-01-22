Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας (22/1) ο Τάσος Μπακασέτας, με πτήση από την Κωνσταντινούπολη η οποία έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» νωρίτερα απ’ την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο αρχηγός της εθνικής Ελλάδας ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος όπως τόνισε έκανε τα πάντα για να τον «ντύσει» στα «πράσινα», αλλά και τον τεχνικό διευθυντή του «τριφυλλιού», Γιάννη Παπαδημητρίου για τον τρόπο με τον οποίο τον προσέγγισε, αλλά κι όλα όσα έκανε για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

«Καλώς σας βρήκα. Αποτελεί μία νέα πρόκληση για μένα αυτή η μεταγραφή, είναι κάτι που το έψαχνα. Το είχα ανάγκη να βρω κάτι καινούργιο, για να είμαι πιο συγκεντρωμένος και να γίνομαι καλύτερος. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Παναθηναϊκό» τόνισε αρχικά ο Μπακασέτας και πρόσθεσε για τη συνεργασία που θα έχει με τον Φατίχ Τερίμ στο «τριφύλλι»..

«Αν έχεις παίξει στην Τουρκία καταλαβαίνεις το μέγεθος του Τερίμ, είναι ένας θρύλος. Είναι αμοιβαίος ο σεβασμός μας, έκανε αρκετά πράγματα για να έρθω. Ευχαριστώ τον κύριο Αλαφούζο γιατί έκανε τα πάντα για να γίνω παίκτης του Παναθηναϊκού. Έκανε τα πάντα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παπαδημητρίου, καθώς αφιέρωσε πολύ χρόνο και κόπο για να γίνω παίκτης του Παναθηναϊκού.

Δεν περίμενα να γυρίσω Στην Ελλάδα, έψαχνα μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός σε θέλει δεν μπορεί όλο αυτό να σου περάσει αδιάφορο. Όλη η αντιμετώπιση που είχα από το κλαμπ, με έπεισε να γίνω παίκτης της ομάδας».

Για τα βαθμό της αγωνιστικής του ετοιμότητας τόνισε πως «...ήταν οι τελευταίες μέρες λίγο περίεργες. Χθες έπαιξα μισή ώρα, δεν είμαι εκτός ρυθμού, αλλά θα μιλήσω με τον προπονητή πρώτα για να δούμε πότε θα αγωνιστώ».

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, ρωτήθηκε και για τις υψηλές προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του στο «τριφύλλι»: «Μου αρέσει όταν έχουν προσδοκίες από εμένα γιατί έχω και εγώ πολλές από τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ. Όσο φοράω τη φανέλα θα δίνω το 100% κάθε μέρα και όχι μόνο στους αγώνες...

Θα αγαπώ για πάντα τους ανθρώπους της Τραπεζούντας. Είναι δύσκολοι οι αποχαιρετισμοί. Είχε κλείσει ο κύκλος μου, κατάφερα τα πάντα και ήταν στιγμή για μία νέα πρόκληση.

Παρακολουθώ αρκετά την το πρωτάθλημα, φίλοι μου είναι στον Παναθηναϊκό και έβλεπα τα περισσότερα ματς από την Ελλάδα». Ο Μπακασέτας θα έχει ετήσιες αποδοχές πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ συν πολύ υψηλά μπόνους στόχων, ενώ οι «πράσινοι» κατέβαλλαν 1,2 εκατ. ευρώ στην Τραμπζονσπόρ για να παραχωρήσει από τώρα τον αρχηγό της εθνικής Ομάδας.

