Έχασε το δίδυμο Τσιτσιπά-Σάκκαρη και… ήττα 2-1 από τη Χιλή

Την ήττα με 2-1 στους αγώνες από τη Χιλή γνώρισε η Ελλάδα για το United Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.

Μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη και την ήττα του Στέφανου Σακελλαρίδη που προηγήθηκαν, η 28χρονη νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης ένωσε τις δυνάμεις της με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο μεικτό διπλό σε έναν «τελικό» για τη νίκη. Ωστόσο το ελληνικό δίδυμο δεν τα κατάφερε απέναντι στον Νικολάς Τζάρι (Νο. 19) και την Ντανιέλα Σεγκέλ (Νο.671).

Η Ελλάδα πήρε το πρώτο σετ με 7-5 (7-6) παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-5 τόσο στα γκέιμ όσο και στο τάι μπρέικ, ωστόσο οι Χιλιανοί πήραν το δεύτερο σετ με 6-3 και το τρίτο με 10-6 φτάνοντας στη νίκη.

Η Ελλάδα είναι στο Group B του Σίδνεϊ και ο δεύτερος αντίπαλός της είναι ο Καναδάς, με τον οποίο θα αναμετρηθεί αύριο (3/2) θέλοντας νίκη για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.