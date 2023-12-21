Μπλόκο του Ατρόμητου στον Ολυμπιακό! Λίγες ημέρες μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, οι «κυανόλευκοι» έκαναν ζημιά και στους «ερυθρόλευκους» με το 0-0 στο Περιστέρι για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τρίτοι παρέα με την ΑΕΚ και στο -3 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ οι «ερυθρόλευκοι». Από ένα δοκάρι είχαν οι δύο ομάδες.



Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-5-1-1 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Ίλιτς. Στο τέρμα ήταν ο Τσιντώτας με τους Ντε Μποκ, Τζαβέλλα και Ιμερέκοφ να αποτελούν την τριάδα στην άμυνα. Αθανασίου και Κεσχρίντα είχαν τις δύο πλευρές, ο Έρλινγκμαρκ ήταν μπροστά απ’ τα στόπερ, ενώ Κουέν και Έντερ πιο μπροστά. Ο Γιουμπιτάνα πλαισίωνε τον μοναδικό προωθημένο Βαλένσια.



Με 4-4-1-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Καρβαλιάλ. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, στο κέντρο της άμυνας Ντόη και Ρέτσος, με τους Ροντινέι και Ορτέγκα να αποτελούν τα μπακ. Στο κέντρο Έσε και Καρβάλιο, ενώ Ποντένσε και Μπρίνιτς στα άκρα, με τον Μασούρα να πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην επίθεση.



Το ματς

Οι δύο ομάδες χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τα πατήματά τους λόγω των αρκετών αλλαγών στη σύνθεσή τους. Τα λάθη που έγιναν ήταν αρκετά στο πρώτο διάστημα (και συνολικά στον αγώνα), με αποτέλεσμα να μην έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν άργησε πολύ να βρει την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Ορτέγκα στο 4’ έπαιξε κάθετα για τον Μασούρα που γύρισε, με την μπάλα να φτάνει στον Ποντένσε, ο οποίος ελίχθηκε, έπιασε το σουτ και από την κόντρα έφυγε πλάγια η μπάλα μακριά.



Στο 14’ ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Μπρίνιτς να κάνει άστοχη κεφαλιά, από καλή θέση μεν, αλλά δίχως ισορροπία δε. Αυτή ήταν μία από τις δύο καλύτερες στιγμές των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος, στο οποίο απείλησαν και στο 26’ με τον Μασούρα να κάνει τη σέντρα και τον Ελ Κααμπί να αστοχεί με κεφαλιά.



Αμέσως μετά, οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους πραγματική απειλή και παραλίγο να προηγηθούν, με τον Γιουμπιτάνα να κάνει σκαστή κεφαλιά στο 26’ από πολύ καλή θέση, με την μπάλα να περνάει εκτός. Έξι λεπτά μετά ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κάνει τη ζημιά μέσω στατικής φάσης, με τον Καρβάλιο να εκτελεί κόρνερ και τους Ρέτσο-Ντόη να μην καταφέρνουν να στείλουν την μπάλα προς την εστία. Με τη σόλο προσπάθεια του Μπρίνιτς που ελίχθηκε παράλληλα με την εστία και σούταρε σε σώματα, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.



Ο Καρβαλιάλ έβαλε τον Γιόβεβιτς στο ξεκίνημα του β’ μέρους για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Οι Πειραιώτες έπαιξαν σε πιο γρήγορο τέμπο μετά την ανάπαυλα, αλλά την πρώτη καλή στιγμή την είχε ο Ατρόμητος, ο οποίος άγγιξε το 1-0 στο 53’. Ο Γιουμπιτάνα έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Βαλένσια το σουτ, με τον Πασχαλάκη να διώχνει ενστικτωδώς και την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να κερδίζει μέτρα από εκείνο το σημείο. Στο 55’ ο Έσε έβγαλε κάθετη για τον Ελ Κααμπί που κινήθηκε γρήγορα χωρίς την μπάλα, αλλά καθυστέρησε να εκτελέσει και κλείστηκε. Στο επόμενο λεπτό ο Ποντένσε γέμισε και ο Τζαβέλλας έδιωξε έξω επικίνδυνα σε κόρνερ.

