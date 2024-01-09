Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι έκανε δικό του τον Τζέριαν Γκραντ σε μία από τις πολλές μεταγραφές. Αυτή η κίνηση δεν έκανε «κρότο» όπως άλλες, όμως μέσα στο παρκέ φαίνεται ότι είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις στην Euroleague.

Ο πρώην παίκτης της Τουρκ Τέλεκομ έχει πείσει με τις εμφανίσεις του κερδίζοντας έτσι την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με τους «πράσινους». Παναθηναϊκός: Η καλύτερη μεταγραφή της Euroleague ήταν… αθόρυβη

Πηγή: skai.gr

