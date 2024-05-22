Για τον στόχο -αρχικά- να νικήσει τη Φενερμπαχτσέ και να φτάσει στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό μίλησε ο Εργκίν Αταμάν.



Στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση του «τριφυλλιού» για το Βερολίνο, ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στην επιτυχία της επιστροφής στο final four, την κατάσταση των Σλούκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και την παρουσία του Φραγκίσκου Αλβέρτη στην αποστολή.

Aναλυτικά, όσα ανέφερε ο Αταμάν:

«Έχουμε δουλέψει αρκετά όλη την σεζόν για να βρεθούμε στο Final-4 και το καταφέραμε. Τώρα είναι οι ημιτελικός, έχουμε δυο παιχνίδια για να τα καταφέρουμε, αλλά η ομάδα φυσικά σκέφτεται το πρώτο παιχνίδι. Για να τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη επιτυχία μετά από 12 χρόνια να βρίσκεται στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πάρα πολλά Final-4, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είχε επιτυχία. Οι φίλαθλοι του συλλόγου απολαμβάνουν τη νέα εποχή της ομάδας. Είμαι χαρούμενος για τη νέα εποχή της ομάδας, είμαστε στο Final-4, είναι ένα σπουδαίο event. Φυσικά θα είναι φανταστικό να παίξουμε στον τελικό και να παλέψουμε για τον τίτλο. Θα δούμε».«Όλες οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο Βερολίνο θα προσπαθήσουν να κερδίσουν, αλλά πρώτα εμείς θα πρέπει να περάσουμε την Φενέρ που είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει ένα σεβαστό προπονητή, είχε πολύ καλά αποτελέσματα στην διοργάνωση, οπότε θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι».«Όχι. Έχω πολλά τρόπαια στην καριέρα μου, δυο Ευρωλίγκας, Eurocup, το Κύπελλο Σαπόρτα έχω κερδίσει τα πάντα, αλλά είμαι σε μια καινούργια ομάδα, είμαι χαρούμενος που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, αγαπώ τους φιλάθλους του, θα παλέψουμε για το το τρόπαιο».«Ο Σλούκας και ο Χουάντσο προπονήθηκαν και χθες και σήμερα και ελπίζω πως θα είναι έτοιμοι την Παρασκευή».«Έχω αντιμετωπίσει την Φενέρ πολλές φορές στην Τουρκία, σε ημιτελικούς σε τελικούς, αλλά η ομάδα έχει αλλάξει από τότε, όπως και ο προπονητής και φυσικά θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν γνωρίζουμε επίσης πόσους φιλάθλους θα έχει η κάθε ομάδα στο Βερολίνο, θα μάθουμε αύριο. Η Φενέρμπαχτσε είναι μια έμπειρη ομάδα σε Final-4, αλλά εγώ θέλω να κερδίσουμε και να φτάσουμε στην κορυφή».«Γνωρίζω τον Αλβέρτη αρκετά χρόνια, έχω δει παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό, ενώ τον θυμάμαι και σαν προπονητή, τον έχω αντιμετωπίσει με την Γαλατάσαραϊ, έχω τον απέραντο σεβασμό για όσους ανθρώπους έχουν προσφέρει στον Παναθηναϊκό».

