Άρης στην ΕΠΟ: «Τελικός στο Πανθεσσαλικό ή στο Βικελίδης»

Καμία αλλαγή στα «θέλω» του Άρη σχετικά με την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος.



Οι «κίτρινοι» απάντησαν στο ερώτημα που είχε θέσει η ΕΠΟ την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι η θέση τους παραμένει η ίδια.

Όπως ανέφεραν στην απάντησή τους, εμμένουν στη διεξαγωγή του τελικού στο Πανθεσσαλικό και στη συνέχεια καλούν την ομοσπονδία να «με την παρουσία του κόσμου, όπως αναφέρει η προκήρυξη του Κυπέλλου.Τέλος επισημαίνουν ότι

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.