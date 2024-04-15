Άρης στην ΕΠΟ: «Τελικός στο Πανθεσσαλικό ή στο Βικελίδης»

Καμία αλλαγή στα «θέλω» του Άρη σχετικά με την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος.
Οι «κίτρινοι» απάντησαν στο ερώτημα που είχε θέσει η ΕΠΟ την Παρασκευή, επισημαίνοντας ότι η θέση τους παραμένει η ίδια.
Όπως ανέφεραν στην απάντησή τους, εμμένουν στη διεξαγωγή του τελικού στο Πανθεσσαλικό και στη συνέχεια καλούν την ομοσπονδία να «πράξει τα δέοντα» ώστε να είναι το στάδιο έτοιμο για να μπορέσει να φιλοξενήσει το παιχνίδι με την παρουσία του κόσμου, όπως αναφέρει η προκήρυξη του Κυπέλλου.
Τέλος επισημαίνουν ότι εάν τελικά δεν βρεθεί λύση, να διεξαχθεί το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.