Αθανασίου: «Μπορεί να γράψει ιστορία στο Euro 2024 ο Παναθηναϊκός - Δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες για Άρη ο Χουάνκαρ»

Την ευκαιρία να… γράψει ιστορία στα γήπεδα της Γερμανίας θα έχει ο Παναθηναϊκός, μέσω των πολλών διεθνών του, όπως σχολίασε ο Νίκος Αθανασίου στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Τα σημαντικά για τον Παναθηναϊκό θα έρθουν από τη Δανία, όπου φιλοξενείται η Σλοβενία. Αν Τσέριν και Σπόραρ, που πιθανότατα θα ξεκινήσουν, αλλά και ο Βέρμπιτς πάρουν ένα βαθμό, θα περάσουν. Αν νικήσουν δε θα το κάνουν από σήμερα. Και η Σερβία θέλει ένα βαθμό, είναι με το 1,5 πόδι στο Euro 2024 και για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Παναθηναϊκός θα έχει πέντε ξένους σε μια διοργάνωση. Να ευχηθούμε, λοιπόν, καλή επιτυχία και στη Σλοβενία αλλά και στην Εθνική μας», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην επάνοδο του Χουάνκαρ, ο ρεπόρτερ του σταθμού χαρακτήρισε... σκατόψυχους όσους έκαναν λόγο για «θέατρο» και επισήμανε ότι ο Ισπανός μπακ δεν έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να είναι διαθέσιμος για το ματς του «τριφυλλιού» με τον Άρη.



Με αφορμή το ενδεχόμενο της πρώτης συμμετοχής του Βαγιαννίδη στην Εθνική σήμερα, ο Αθανασίου τόνισε ότι ίσως έπρεπε να χειριστεί αλλιώς τη μεταγραφή του στην Ίντερ, αλλά τελικά βγήκε κερδισμένος όπως και ο Παναθηναϊκός.



Ακούστε το ηχητικό:

