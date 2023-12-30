Λογαριασμός
«Έκλεισε» Ναβάρο ο Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Ισπανός επιθετικός - Φωτογραφία από την πτήση

Ο Φραν Ναβάρο έφτασε Ελλάδα ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό

19:40
Πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Φραν Ναβάρο. Ο 25χρονος φορ ταξίδεψε σήμερα (Σάββατο 30/12) από την Πορτογαλία για την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους στους «ερυθρόλευκους».

Η πτήση του προσγειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και, πλέον, απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές για να «σφραγιστεί» το deal.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός επιθετικός πρόκειται να αποκτηθεί με μορφή δανεισμού από την Πόρτο, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

