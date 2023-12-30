Πάτησε Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Φραν Ναβάρο. Ο 25χρονος φορ ταξίδεψε σήμερα (Σάββατο 30/12) από την Πορτογαλία για την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους στους «ερυθρόλευκους».

Η πτήση του προσγειώθηκε λίγο πριν τις 19:00 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και, πλέον, απομένουν μόνο οι ιατρικές εξετάσεις και οι υπογραφές για να «σφραγιστεί» το deal.

Θυμίζουμε πως ο Ισπανός επιθετικός πρόκειται να αποκτηθεί με μορφή δανεισμού από την Πόρτο, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

Πηγή: skai.gr

