Επίσημη η μεγάλη επανένωση με τον Μέσι: Ανακοίνωσε τον Σουάρες η Ίντερ Μαϊάμι

Παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι είναι με κάθε επισημότητα ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος θα ξανασμίξει με τον αγαπημένο φίλο και συμπαίκτη του, Λιονέλ Μέσι

Ήταν δεδομένο, υπήρχε συμφωνία, τώρα είναι και επίσημο.

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (22/12) την απόκτηση του Λουίς Σουάρες, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για επιπλέον έναν χρόνο.

Έτσι, ο Ουρουγουανός επιθετικός θα ξανασμίξει με τον κολλητό του φίλο, Λιονέλ Μέσι, αλλά και τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπούσκετς.
Ο 36χρονος άσος προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με την Γκρέμιο μετρώντας 26 γκολ και 17 ασίστ σε 53 εμφανίσεις.

