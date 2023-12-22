Ήταν δεδομένο, υπήρχε συμφωνία, τώρα είναι και επίσημο.

Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (22/12) την απόκτηση του Λουίς Σουάρες, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης για επιπλέον έναν χρόνο.

Έτσι, ο Ουρουγουανός επιθετικός θα ξανασμίξει με τον κολλητό του φίλο, Λιονέλ Μέσι, αλλά και τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα, Ζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπούσκετς.

Ο 36χρονος άσος προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν με την Γκρέμιο μετρώντας 26 γκολ και 17 ασίστ σε 53 εμφανίσεις.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

