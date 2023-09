Αποχωρεί από την Παρί για να μετακομίσει στο Κατάρ ο Ντράξλερ

Τίτλοι τέλους πέφτουν στη συνεργασία του Γιούλιαν Ντράξλερ με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον 29χρονο εξτρέμ να είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Κατάρ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports», οι πρωταθλητές Γαλλίας είχαν αποδεχθεί πρόταση ύψους 20 εκατ. ευρώ της Αλ Αχλί εδώ και αρκετές ημέρες, με τον ποδοσφαιριστή να απαντάει αρνητικά, αφού για οικογενειακούς λόγους ήθελε να παραμείνει στο Παρίσι.

❗️Excl. News #Draxler: The 29 y/o has now decided to join Al-Ahli SC in 🇶🇦!



✔️ Contract until 2025

✔️ Probably more than €20m transfer fee!



➡️ Turnaround in the last hours …

➡️ … after rejecting the offer from Al-Ahli on Saturday and choosing to stay in Paris for family… pic.twitter.com/tW4LqQkG6x