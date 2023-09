Η κούπα του Conference League στην OPAP Arena - Δείτε βίντεο Αθλητικά 15:48, 14.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Θέση στη σέντρα της OPAP Arena (στο πλαίσιο της φωτογράφισης για τον τελικό της φετινής σεζόν) πήρε το τρόπαιο του Europa Conference League