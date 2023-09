Ο παράγοντας του Πανθρακικού μήνυσε τον παίκτη του Εθνικού που… έδειρε και τον έστειλε κρατητήριο Αθλητικά 15:43, 14.09.2023 linkedin

Ο Σπύρος Γεωργούσης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την επίθεση που δέχτηκε από παράγοντα του Πανθρακικού, όμως πέρασε τη νύχτα στο αστυνομικό τμήμα, λόγω... μήνυσης του δεύτερου.