Ανατροπή με Εμπαπέ: Επανήλθε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν

Μπορεί να βρέθηκε μια ανάσα από την αποχώρησή του, να ξεκίνησε προπονήσεις με τους «κομμένους», αλλά ο Εμπαπέ τα βρήκε -προς το παρόν- με την Παρί Σεν Ζερμέν και ενσωματώνεται στις προπονήσεις της ομάδας!

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Γαλλίας με επίσημη ενημέρωσή τους αναφέρουν ότι πριν τη χθεσινή αναμέτρηση με τη Λοριάν (12/08) οι δυο πλευρές είχαν μια πολύ εποικοδομητική και θετική συζήτηση, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα της πρώτης ομάδας σήμερα το πρωί (13/08).

Να θυμίσουμε ότι στις 21 Ιουλίου η διοίκηση της Παρί είχε πάρει την απόφαση ν' αφήσει εκτός συλλόγου τον 24χρονο σούπερ σταρ, ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία του να εξαντλήσει το συμβόλαιο δίχως προοπτική ανανέωσης και ν' αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο για απόπειρα της Παρί να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον πρώτο σκόρερ του συλλόγου, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να μην αποχωρήσει ως ελεύθερος για τη «βασίλισσα» και να λάβει ένα πολύ καλό ποσό, μειώνοντας -όσο περισσότερο γίνεται- την επένδυση που έγινε στο πρόσωπό του με την ανανέωση το καλοκαίρι του 2022.

🚨🚨 Communiqué du PSG concernant Kylian Mbappé :



« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. »



