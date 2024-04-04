Βέρμπιτς: Απαντήσαμε άμεσα, κερδίσαμε δίκαια, τελικός και με Άρη

Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς μίλησε μετά τη χθεσινοβραδινή νίκη των πρασίνων αποκλειστικά στο paopantou.gr και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο Αθηναϊκό ντέρμπι, ότι η ομάδα δεν τα παρατάει και απαντάει άμεσα ενώ χαρακτήρισε το Κυριακάτικο ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη έναν ακόμα τελικό για τους πράσινους.
Ο Σλοβένος άσσος έπαιξε στο ντέρμπι για 60 λεπτά δείχνοντας μας πως δεν έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο που ξέρει. Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Βέρμπιτς στα play off με την τελευταία του εμφάνιση να καταγράφεται στο ματς του Παναθηναϊκού εναντίον της Λαμίας στη Λεωφόρο.
