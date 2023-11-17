Χαμός στο Αργεντινή-Ουρουγουάη: Ο Μέσι έπιασε αντίπαλο από το λαιμό - Δείτε βίντεο

Η ένταση χτύπησε… κόκκινο στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Ουρουγουάη (0-2) στο «Μπομπονέρα» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο 19ο λεπτό μετά από μια κόντρα απειλήθηκε γενική σύρραξη, με τον Λιονέλ Μέσι να παρεμβαίνει και να πιάνει από τον λαιμό τον Ματίας Ολιβέιρα, χωρίς να τιμωρείται ούτε με κίτρινη κάρτα.

Η ένταση συνεχίστηκε λίγο αργότερα, με τον Μανουέλ Ουγκάρτε να έρχεται σε διένεξη με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ.

Ο μέσος της Παρί έκανε χειρονομία στον άσο της Ατλέτικο και στα χείλη του αρκετοί διάβασαν να λέει «σταμάτα να παίρνεις π@@ες στον Μέσι!».

Mετά το παιχνίδι ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι δεν άφησε ασχολίαστα όσα έγιναν. «Προτιμώ να μην πω όσα σκέφτομαι, αλλά αυτά τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται. Είναι κρίμα, γιατί έχουν πράγματι μια πολύ καλή φουρνιά. Πρέπει όμως να δείχνουν σεβασμό, γιατί αυτά τα παιχνίδια πάντα είχαν ένταση και ήταν σκληρά, αλλά πάντα ο ένας σεβόταν τον άλλον», είπε ο «Λέο».

