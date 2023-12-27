Από τον Γιοβάνοβιτς στον Τερίμ: Γι’ αυτό αποφάσισε την αλλαγή σελίδας ο Παναθηναϊκός

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού έπειτα από 2,5 χρόνια και τη θέση του, ως γνωστόν, παίρνει ο Φατίχ Τερίμ.

Το sport-fm.gr έχει το ρεπορτάζ και αναλύει το σκεπτικό της απόφασης.

O Σέρβος είναι ένας ικανός, ευγενής και έντιμος προπονητής, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα των 2,5 ετών βοήθησε την ομάδα στην πορεία της επαναφοράς της, ώστε να αποκτήσει ξανά μία σημαντική θέση στον ποδοσφαιρικό χάρτη.

Με σκληρή δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στο να αξιοποιηθεί το, συνεχώς ενισχυόμενο, ποδοσφαιρικό δυναμικό της όλο αυτό το διάστημα. Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα που θέτει υψηλούς στόχους για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Μετά την απώλεια του πρωταθλήματος πέρυσι υπήρξε αρχικά ένα καλό ξεκίνημα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, το οποίο γέμισε ελπίδες τον φίλαθλο κόσμο. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν διαδοχικές αποτυχίες και ο αποκλεισμός, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, από το σύνολο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ήττα από την Μακάμπι Χάιφα στη Λεωφόρο, η οποία δεν έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα να συνεχίσει στο UEFA Europa Conference Cup, σκόρπισε απογοήτευση σε όσους έχουν υψηλές ποδοσφαιρικές προσδοκίες για την ομάδα.

Σε ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα υπήρξε μια σειρά κακών εμφανίσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Έπειτα από το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων, ο Παναθηναϊκός κινδύνευε να μπει, εκ νέου, σε μία περίοδο εσωστρέφειας, με προφανή κίνδυνο την απώλεια του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι και ο βασικός στόχος για το τριφύλλι.

Η ανησυχία αυτή κατέστησε επιτακτική την ενίσχυση του Παναθηναϊκού με έναν ισχυρό ηγέτη που θα μπορέσει θα ανεβάσει την ομάδα σε ένα ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Η διακοπή της αγωνιστικής δράσης λόγω των Εορτών των Χριστουγέννων ήταν η μοναδική ευκαιρία για τον νέο προπονητή να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα πριν ξεκινήσει ο δύσκολος Ιανουάριος του 2024 με πληθώρα σημαντικών αναμετρήσεων.

Ο Παναθηναϊκός κατέληξε σε έναν από τους καλύτερους προπονητές του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Έκανε δικό του τον παγκοσμίου φήμης, πολυνίκη, Φατίχ Τερίμ, ώστε να μπορέσει να στοχεύσει ακόμη ψηλότερα στη συνέχεια.

