Με πολύ ωραίο σπάσιμο καρπού και τη βοήθεια του ταμπλό, ο φίλος των Μιλγουόκι Μπακς ευστόχησε σε σουτ πίσω από το κέντρο, και κέρδισε 10 χιλιάδες δολάρια.

This is what $10G’s looks and sounds like 💰💰💰💰

Dude goes glass from halfcourt!😳🤯 pic.twitter.com/2TACBGObUu