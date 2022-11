Παίκτης του NFL πούλησε πολύτιμη κάρτα Pokemon 672.000 δολάρια και... βγήκε στη σύνταξη στα 28

Ο παίκτης του NFL, Μπλέικ Μαρτίνεθ, πούλησε μια από τις πιο πολύτιμες κάρτες Pokemon σε δημοπρασία για σχεδόν 672.000 δολάρια και λίγες ημέρες μετά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, όντας μόλις 28 ετών!

Ο Μαρτίνεθ, έβαλε σε δημοπρασία μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα του Illustrator Pikachu στα τέλη Οκτωβρίου, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι η αξία της κάρτας θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και το 1 εκατομμύριο δολάρια. Αν και δεν κατάφερε να φτάσει αυτό το ποσό, η τελική τιμή των 672.000 δολαρίων που πουλήθηκε η κάρτα εξακολουθεί να είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο.

Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος αγωνιζόταν για τους Las Vegas Raiders, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να επικεντρωθεί σε «πράγματα που θέλει να κάνει στο μέλλον, με παθος».

Φαίνεται ότι ένα από αυτά τα πάθη είναι η πώληση καρτών Pokemon, καθώς αυτή η κάρτα Illustrator Pikachu θεωρείται ευρέως ως ένα από τα ιερά δισκοπότηρα. Οι εκτιμητές βαθμολόγησαν την κάρτα ως 9.5/10 Gem Mint.

Final Sale Price for the Illustrator Pikachu a.k.a The Swirllustrator: $672,000 pic.twitter.com/VXjhYbUeZk