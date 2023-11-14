Απέσυρε την ένσταση για το ματς με Μαρούσι το Λαύριο: «Οι αγώνες να κερδίζονται στα γήπεδα»

Την απόφαση να αποσύρει την ένσταση που κατέθεσε χθες καταγγέλλοντας λάθος σε καταλογισμό φάουλ εις βάρος παίκτη του απέναντι στο Μαρούσι ανακοίνωσε το Λαύριο. Οι γηπεδούχοι μετά την ήττα τους έκαναν γνωστό πως θα διεκδικήσουν την επανάληψη του αγώνα που έχασαν, ωστόσο σήμερα άλλαξαν στάση.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt κατέθεσε χθες (13/11) ένσταση αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι, για το τέταρτο φάουλ στον αθλητή Marcus Thornton στα 2:35 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, θεωρώντας ότι έπρεπε να χρεωθεί στον αθλητή Jericole Hellems.

Η εννιάχρονη πορεία του Λαυρίου Megabolt στην Stoiximan Basket League έχει αναδείξει την πρόθεση όλων των ανθρώπων της οι αγώνες να κερδίζονται και να χάνονται μέσα στο γήπεδο.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Η ΚΑΕ Λαύριο Megabolt δεν πρόκειται να υποστηρίξει την ένστασή της στα αρμόδια όργανα.

Όλοι μαζί σαν ομάδα ενωμένοι προχωράμε στην επόμενη ημέρα, στον επόμενο αγώνα.

Συγχαρητήρια και πάλι στο Μαρούσι για τη νίκη του, ήταν δίκαιη, γιατί έπαιξε χθες καλύτερα από τη δική μας ομάδα

