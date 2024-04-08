Άνοδος στο «6» για Σάκκαρη, σταθερός στο «12» ο Τσιτσιπάς

Η Μαρία Σάκκαρη σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων. Για την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκληρώθηκε ένας πολύ πετυχημένος μήνας, με πορείες έως τον τελικό του Indian Wells, τα προημιτελικά του τουρνουά στο Μαϊάμι, αλλά και τα ημιτελικά στο Τσάρλεστον.

Προερχόμενη από μια πολύ δύσκολη περίοδο, η Ελληνίδα παίκτρια κατάφερε να βρει ξανά το παιχνίδι της, πλάι στον νέο προπονητή της, Ντέιβιντ Γουίτ, αλλά να βγει και κερδισμένη στην κατάταξη παρότι είχε πολλούς βαθμούς να υπερασπιστεί, αφού κέρδισε τρεις θέσεις σε δύο εβδομάδες.

Να σημειωθεί πως βγήκε και εκτός 10άδας για ένα πολύ μικρό διάστημα και τώρα επιστρέφει δυναμικά προς την κορυφή της κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται με μεγάλη διαφορά η Ιγκα Σβιάτεκ. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 10.835 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.045

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.205

4. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.848

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.870

6. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 4.195

7. Κινέν Ζενγκ (Κίνα) 3.995

8. Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 3.895

9. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.658

10. Γέλενα Οσταπένκο (Λετονία) 3.438

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην δωδέκατη θέση. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται ξανά στην κορυφή της κατάταξης του ATP για 419η εβδομάδα, μπροστά πάλι από τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος άφησε για δεύτερη εβδομάδα στην τρίτη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ.

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 9.725 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 8.710

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.645

4. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.165

5. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.415

6. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.890

7. Χόλγκερ Ρούνε (Δανία) 3.795

8. Χούμπερτ Χουρκάτς (Πολωνία) 3.665

9. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.540

10. Κάσπερ Ρούντ (Νορβηγία) 3.465

