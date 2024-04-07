Στο... μυαλό των κόουτς:



Καταρχάς, να σημειωθεί ότι και για τους δύο τεχνικούς προέκυψαν προβλήματα της τελευταίας στιγμής, καθώς τόσο ο Λιούμπισιτς όσο και ο Τάισον έμειναν εκτός λόγω ίωσης.

Το ματς:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

παρέταξε τηνμε σύστημα, στην εστία τον Αθανασιάδη, και τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί να συνθέτουν την αμυντική τετράδα από δεξιά προς τα αριστερά. Δίπλα στον στον Σιμάνσκι στα χαφ του άξονα ήταν ο Πινέδα, ενώ στις πτέρυγες της μεσοεπιθετικής γραμμής οι Άμραμπατ και Ελίασον, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Πίσω από τον Γκαρσία, σε μια επιλογή «έκπληξη», κινούταν ο Γκατσίνοβιτς.Σύστημαγια τον. Στο τέρμα ο Κοτάρσκι, με τον Ότο στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Μπάμπα στο αριστερό και τους Κεντζιόρα και Κουλιεράκη στο κέντρο αυτής. Οι Μεϊτέ και Σβαμπ συνέθεταν το δίδυμο στα κεντρικά χαφ, με τον Μουργκ σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, τον Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Κωνσταντέλια αριστερά και τον Τόμας στην κορυφή.Εξαιρετικός ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την. Αρχικά, με κάποιες σέντρες από τα δύο άκρα.Βέβαια, αρκετά νωρίς δήλωσε «παρών» και ο, προαναγγέλοντας και τον. Στο, λοιπόν, οέκλεψε από τον, έφυγε μπροστά, με τον Κροάτη στόπερ και τονόμως να βάζουν «στοπ» σε δύο χρόνους, ο πρώτος στον νεαρό άσο και ο δεύτερος στον, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Βίντα έδωσε τη λύση και στο γύρισμα τουΟι «κιτρινόμαυροι» έβαλαν στο παιχνίδι τους και τις, κομμάτι στο οποίο βοήθησε πολύ οστον ρόλο που του είχε αναθέσει ο Ματίας Αλμέιδα (πίσω από τον Λιβάι). Δύο πολύ καλές στιγμές για τους γηπεδούχους, στοκαι στο, με την κεφαλιά τουστην πρώτη να φεύγει άουτ, ενώ στη δεύτερη δεν ολοκληρώθηκε το εξαιρετικό «τριγωνάκι» που έστησαν Πινέδα, Γκαρσία, Γκατσίνοβιτς και πάλι Πινέδα.Αφού πέρασαν λίγα λεπτά, η ΑΕΚ απείλησε εκ νέου στομε μία επικίνδυνη σέντρα του Ελίασον από τα αριστερά, με τον Κουλιεράκη να διώχνει καίρια προ του Λιβάι. Ενώ στο, οι Θεσσαλονικείς έφυγαν πάλι στην κόντρα, με τον Κωνσταντέλια όμως να να καθυστερεί δίνοτας και την ευκαιρία στην άμυνα των «κιτρινόμαυρων» να γυρίσει για να καθαρίσει.Για να φτάσουμε στοκαι στη φάση τουγια την ΑΕΚ: Υπέροχη γρήγορη επίθεση των «κιτρινόμαυρων», ο, μετά το σπάσιμο του, κουβάλησε υποδειγματικά και πέρασε κάθετα στον, ο οποίος με συρτό διαγώνιο σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην απέναντι κάτω γωνία!Με μία ενδιάμεση φάση του, στο, με τον 26χρονο φορ να μην εκτελεί σωστά, στην τελική ευθεία του πρώτου μέρους ανέλαβε δράση κυρίως ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» σ' αυτό το κομμάτι απειλούσε κυρίως μέσω στατικών φάσεων, όπως στομε την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι παίκτες του καθυστερούσαν να σουτάρουν, με τους γηπεδούχους να τους κλείνουν καλά.Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγή, με τον Ματίας Αλμέιδα να περνά τονστη θέση του Λιβάι. Χωρίς διαφοροποιήσεις ο «δικέφαλος του Βορρά».Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο μέρος, αυτή τη φορά όμως βρίσκοντας και το γρήγορο γκολ, μέσω ακόμα μίας στατικής φάσης τη φετινή σεζόν. Με την τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ τουστο! Με την μπάλα στημένη κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά, ο Μαροκινός άσος έπιασε τρομερή συρτή φαλτσαριστή εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στην απέναντι κάτω γωνία!Η ΑΕΚ συνέχισε σε υψηλό τέμπο προσπαθώντας να βρει και τρίτο γκολ.Όμως, σιγά-σιγά άρχισε να ισορροπεί και ο ΠΑΟΚ. Βοήθησε σ' αυτό και η τριπλή κίνηση του Λουτσέσκου από τον πάγκο (Σαμάτα αντί Τόμας, Σάστρε αντί Ότο και Ντεσπόντοφ αντί Μουργκ), με τους Θεσσαλονικείς να μειώνουν στο: Σε πρώτο χρόνο ο Αθανασιάδης απέκρουσε το σουτ του Ντεσπόντοφ, στην εξέλιξη όμως και με την μπάλα να παραμένει για πολλή ώρα «ζωντανή» στην περιοχή της ΑΕΚ χάρη και στην ενέργεια του, οέπιασε διαγώνιο σουτ βρίσκοντας δίχτυα. Με τη φάση να εξετάζεται και για φάουλ στον, ο οποίος δέχθηκε ένα μικρό σπρώξιμο από τονΟ Αλμέιδα ανακάτεψε την τράπουλα στο 73' περνώντας τον Γιόνσον αντί του Άμραμπατ (ο Γκατσίνοβιτς πήγε αριστερά, ο Ελίασον δεξιά και ο Πινέδα πίσω από τον Πόνσε, με τους Γιόνσον και Σιμάνσκι να συνθέτουν το δίδυμο των χαφ στον άξονα).Τα επόμενα λεπτά κύλησαν χωρίς τη μεγάλη φάση, με τον ΠΑΟΚ φυσικά όσο κυλούσαν τα λεπτά να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Και το βρήκε στο 89'! Σε μια ακόμα φάση διαρκείας στην περιοχή των «κιτρινόμαυρων», με τον Μπάμπα να κάνει το γέμισμα, τον Κουλιεράκη να παίρνει την κεφαλιά και τον Οζντόεφ που είχε περάσει πριν από λίγα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο να σκοράρει όντας πεσμένος!Αθανασιάδης – Ρότα (79' Σιντιμπέ), Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί – Άμραμπατ (73' Γιόνσον), Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς (86' Φερνάντες), Ελίασον – Γκαρσία (46' Πόνσε), Πινέδα (86' Μάνταλος).Κοτάρσκι – Ότο (59' Σάστρε), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Σβαμπ (66' Οζντόεφ) – Α. Ζίβκοβιτς, Μουργκ (59' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας – Τόμας (59' Σαμάτα).Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)Κρίστιαν Γκίτελμαν (Γερμανία)Στέφαν Λουπ (Γερμανία)Κωνσταντίνος ΠερράκηςΝτίνγκερτ Κρίστιαν (Γερμανία)Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ

