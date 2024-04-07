Παναθηναϊκός που δεν τα παρατάει και δεν «μασάει» νίκησε 2-0 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League!



Με δυο «χτυπήματα» στο δεύτερο ημίχρονο και με λυτρωτή τον Σπόραρ που άνοιξε το σκορ στο 62' η ομάδα του Φατίχ Τερίμ, πέρασε από το «Κλεάνθης Βικελίδης» και παραμένει γερά στο «κόλπο» του τίτλου!



Νίκησε και την τραγική διαιτησία του Στράβρεφ ο Παναθηναϊκός, με τον Βορειομακεδόνα να τα κάνει... όλα λάθος, κυρίως στο πρώτο μέρος, προκαλώντας την αντίδραση των παικτών του «τριφυλλιού».



Ο Μπράμπετς με αυτογκόλ το δεύτερο τέρμα για την ομάδα του Φατίχ Τερίμ η οποία την Κυριακή (14/4) υποδέχεται τη Λαμία στη Λεωφόρο όπου με νίκη θα συνεχίσει σερί που θα την διατηρήσει σε απόσταση βολής από την κορυφή.



Στο μυαλό των κόουτς:



Mε ορθολογικό σχήμα, 4-2-3-1, παρέταξε ο Άκης Μάντζιος τον Άρη. Ο Κουέστα στην εστία με τους Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φεράρι στην άμυνα. Νταρίντα, Ζουλ και Γκαρθία στον άξονα, ενώ στην επίθεση, δεξιά ο Σουλεϊμάνοφ, αριστερά ο Σαβέιρο και στην κορυφή ο Μορόν.



Με «συνταγή» ΑΕΚ, αλλά με δυο αλλαγές ο Τερίμ στο καθιερωμένο 4-3-3 του Παναθηναϊκού. Ντραγκόφσκι στην εστία, με τετράδα άμυνας, Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Ακαϊντίν, Χουάνκαρ. Ξανά στο «6» ο Αράο, μαζί με Τσέριν και Μπακασέτα, με τον Μπερνάρ αριστερά, τον Παλάσιος δεξιά και τον Ιωαννίδη στην κορυφή.



To ματς:



Mε αρκετή ένταση ξεκίνησε το ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με τις δυο ομάδες να δίνουν τις πρώτες αναγνωριστικές πάσες και τον Μπακασέτα να βρίσκεται στο 8' στο έδαφος έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Νταρίντα στον οποίο ο Στάβρεφ δεν έδειξε κίτρινη κάρτα.







Το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς συγκινήσεις στο πρώτο του δεκάλεπτο με τον Άρη να χάνει την πρώτη καλή στιγμή στο ματς. Ήταν το 12ο λεπτό όταν ο Μάνου Γκαρθία έκανε ωραία ενέργεια, πάσαρε στον Μορόν ο οποίος απείλησε με μακρινό σουτ τον Ντραγκόφσκι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.



Δευτερόλεπτα αργότερα ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Ιωαννίδη να παίρνει την κάθετη πάσα και να βγαίνει από τα δεξιά και να σουτάρει άουτ. Το ματς «ζωήρεψε» αρκετά στο διάστημα αυτό με τον Παναθηναϊκό να καταγράφει μια ακόμη τελική με ένα δυνατό φάουλ του Μπακασέτα που έφυγε άουτ και με τον Άρη να απειλεί εις διπλούν την εστία του Ντραγκόφσκι. Αρχικά με προβολή του Μορόν που έδιωξε ο Πολωνός τερματοφύλακας, και εν συνεχεία με μακρινό σουτ του Γκαρθία που μπλόκαρε ξανά ο πορτιέρε του «τριφυλλιού».







Το «πάνω-κάτω» στο ματς συνεχίστηκε με τις δυο ομάδες να έχουν χάσει τις γραμμές τους και με τον Παναθηναϊκό στο 18' να απειλεί ξανά. Η μπάλα στα αριστερά με τον Χουάνκαρ να μεταβιβάζει στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε τη σέντρα στην περιοχή, εκεί όπου ο Ιωαννίδης έκανε την κεφαλιά, πάνω στον Κουέστα.



Η ένταση του ματς ανέβηκε αρκετές φορές με τον Στάβρεφ να «χάνει» το παιχνίδι καταλογίζοντας φάουλ «ανάποδα» και μην υποδεικνύοντας σωστά τις φάσεις.



Στο 28' ο Ιωαννίδης διαμαρτυρήθηκε για φάουλ το οποίο δεν καταλογίστηκε, ενώ λίγο αργότερα, ο Γεντβάι «κιτρινίστικε» σε φάση που δεν υπάρχει φάουλ. Ο Άρης απείλησε με ένα φάουλ που κέρδισε ο Γκαρθία και εκτέλεσε ο Φαμπιάνο, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει, ενώ στο 35' οι «κίτρινοι» πλησίασαν το 1-0. Γκαρθία και Νταρίντα συνεργάστηκαν, ο Μορόν έφερε υπέροχα την μπάλα μπροστά, έκανε προβολή, αλλά πρόλαβε να πέσει και να διώξει ο Ντραγκόφσκι, προτού απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναίκού.







Ο Παλάσιος δυο λεπτά αργότερα αστόχησε με δυνατό σουτ από τα δεξιά, ενώ σε μια ακόμη περίπτωση ο Στάβρεφ, δεν είδε το πάτημα του Φεράρι στον έμπειρο εξτρέμ του Παναθηναϊκού.



Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένταση, όταν ο Μορόν διαμαρτυρήθηκε για φάουλ και κίτρινη κάρτα που του χρεώθηκε, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια, έπειτα από μια μικρή, αλλά ελεγχόμενη διένεξη.







Με μια αλλαγή από πλευράς Τερίμ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, με τον Τούρκο τεχνικό να αντικαθιστά τον Παλάσιος με τον Σπόραρ, αλλάζοντας και σχηματισμό.



Η αλλαγή αυτή βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει περισσότερο, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 61'. Ο Ιωαννίδης πήρε την μπάλα από τα δεξιά, πάτησε στον Βαγιαννίδη που έκανε την κίνηση και το παράλληλο γύρισμα, αλλά ο Σπόραρ δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα με αυτή να περνά παράλληλα.



Λίγο αργότερα όμως και συγκεκριμένα στο 62' οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα! Από λάθος του Φεράρι, ο Μπερνάρ πήρε την μπάλα στον άξονα, την πέρασε κάθετα στον Σπόραρ, ο οποίος κουβάλησε την μπάλα και λίγο πριν πατήσει περιοχή, έκανε ένα υπέροχο πλασέ γράφοντας το 0-1!







Ο Άρης, προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός με τον Μάντζιο να προχωρά σε τριπλή αλλαγή, πριν από την οποία προηγήθηκε ένα πολύ καλό σουτ του Μάνου Γκαρθία που έφυγε άουτ.



Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει διαχείριση και τον Τερίμ να ρίχνει «φρέσκα» πόδια στο ματς με Μλαντένοβιτς και Τζούριτσιτς.



Οι «κίτρινοι» επιχείρησαν να κατασκηνώσουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ και πάσης φύσεως στατικές φάσεις οι οποίες αποτελούσαν πηγή κινδύνου για την άμυνα του «τριφυλλιού». Στο 90' ο Άρης λίγο έλειψε να φέρει το ματς στα ίσα με τον Γεντβάι να σταματά πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Ανσαριφάρντ!



Στην αμέσως επόμενη φάση όμως ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη νίκη. Ήταν το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν οι «πράσινοι» βγήκαν από τα δεξιά, με τον Μλαντένοβιτς να σεντράρει τον Τζούριτσιτς να βάζει την προβολή και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μετά από κόντρα στον Μπράμπετς για το τελικό 2-0!



MVP: Xωρίς δεύτερη σκέψη ο τίτλος πάει στον Άντραζ Σπόραρ! Ο Σλοβένος στράικερ του Παναθηναϊκού έρχεται από τον πάγκο για να παίξει σε όλο το δεύτερο μέρος, κάνει ένα μαγικό τελείωμα για να ανοίξει το σκορ και απασχολεί την άμυνα του Άρη πάρα πολύ.



H «σφυρίχτρα»: Είναι γνωστό ότι από την ημέρα που ορίστηκε να διευθύνει το ματς ο Αλεξάντερ Στάβρεφ, υπήρξαν ορισμένες «μουρμούρες». Η ανησυχία, επιβεβαιώθηκε και με το παραπάνω, καθώς ο Βορειομακεδόνας έκανε τραγική διαιτησία με ανάποδα σφυρίγματα και άκρως λανθασμένες κάρτες. Κάκιστος στον πειθαρχικό έλεγχο με πολλά σφυρίγματα που έφεραν μια γενική αναστάτωση κυρίως στην πλευρά του «τριφυλλιού».

Οι συνθέσεις των ομάδων:



Άρης (Ακης Μάντζιος 4-2-3-1): Κουέστα, Οντουμπάγιο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Φεράρι, Ζιλ (59’ Βερστράτε), Νταρίντα (73’ Ντζούρασεκ), Σουλεϊμάνοφ, Γκαρθία (73’ Φετφατζίδης), Σαβέριο (73’ Ανσαριφάρντ), Μορόν.



Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ 4-3-3): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ακαϊντίν, Γέντβαϊ, Χουάνκαρ (77’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας (88’ Μαντσίνι), Παλάσιος (46’ Σπόραρ), Ιωαννίδης (90+2’ Βέρμπιτς), Μπερνάρ (77’ Τζούρισιτς).



Διαιτητής: Στάβρεφ

Βοηθοί: Κονσταντίνοφ, Πετρέσκι

VAR: Μπέμπεκ, Νικολακάκης

4ος διαιτητής: Χρ.Βεργέτης

