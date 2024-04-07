Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς που πήρε ο Παναθηναϊκός μετά το πέρασμα του με σκορ 2-0 από την έδρα του Άρη, παρουσιάστηκε με δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.



Ο Πολωνός πορτιέρε, στάθηκε στη βελτίωση που έχει δείξει η ομάδα του μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ, ενώ μίλησε και για την ηρεμία που εισπράττει από τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια του ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι:

«Πράγματι σήμερα ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Στο πρώτο ημίχρονο υποφέραμε από κάποια λάθη που κάναμε. Στο δεύτερο κάναμε το παιχνίδι μας. Σήμερα θέλαμε πάση θυσία τη νίκη, τα καταφέραμε. Είμαι χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς.Είναι ο τέταρτος αγώνας και η τρίτη μας νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Βλέπουμε ματς με το ματς, αυτή η νίκη δείχνει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε.Όταν κοιτάω τους συμπαίκτες μου νιώθω ήρεμος και ειδικά όταν βλέπω την επίθεσή μας. Δεν θα πω πως δεν κάναμε λάθη. Στο γενικό σύνολο ως ομάδα ήρεμος.Όταν κάνεις λάθη χρειάζεσαι χρόνο να βελτιωθείς, Είχαμε χρόνο και βελτιωθήκαμε, Με τον ΠΑΟΚ ήταν δύσκολος αγώνας, δεχθήκαμε γρήγορο γκολ, ωστόσο από εκεί και πέρα κάναμε βήματα, βελτιωθήκαμε και προχωράμε έτσι.».

