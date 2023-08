Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι τραυματίες των επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια Ελλάδα 13:07, 08.08.2023 linkedin

Συνολικά, στα επεισόδια τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, πέντε Έλληνες και πέντε Κροάτες, ενώ οι 8 παραμένουν ως τραυματίες στο νοσοκομείο