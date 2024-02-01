Ήταν γνωστό, έγινε επίσημο.



Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέα Μπελότι με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα.

Ο «κόκορας» πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με την ομάδα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς δεν υπολογιζόταν τόσο πολύ από τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι στους Ρωμαίους.



Ο Μπελότι μέτρησε 22 συμμετοχές, με έξι γκολ και δυο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε 998’ συνολικά λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, ο Ιταλός πρόλαβε και πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

