Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Αντρέα Μπελότι η Φιορεντίνα

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέα Μπελότι με τη μορφή δανεισμού

Beloti

Ήταν γνωστό, έγινε επίσημο.

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέα Μπελότι με τη μορφή δανεισμού από τη Ρόμα.

Ο «κόκορας» πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με την ομάδα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς δεν υπολογιζόταν τόσο πολύ από τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι στους Ρωμαίους.

Ο Μπελότι μέτρησε 22 συμμετοχές, με έξι γκολ και δυο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις σε 998’ συνολικά λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα, ο Ιταλός πρόλαβε και πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

