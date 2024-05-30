Στερεύει o χρόνος για τη Ράφα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένει πως ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας να συνεχίσει τουλάχιστον επτά μήνες. O Τζάτσι Χανέγκμπι είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και μιλώντας σε δημόσιο ισραηλινό ραδιόφωνο προσέθεσε, ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλέον υπό τον έλεγχό τους το 75% της ουδέτερης ζώνης κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ – Γάζας.

To Ισραήλ έχει εμβαθύνει τις επιχειρήσεις του στη Ράφα όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άμαχοι βρήκαν καταφύγιο αλλά πλέον πρέπει να εγκαταλείψουν αφού ο πόλεμος έφτασε ξανά στο κατώφλι τους.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό επιπλέον 1.000 στρατιώτες προστέθηκαν στα στρατεύματα που ήδη επιχειρούν στο νοτιότερο σημείο του παλαιστινιακού θύλακα ενώ, ήδη, ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει το σημείο για την ασφάλειά τους.

Ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να μην βλέπει «μαζική χερσαία επίθεση» στη Ράφα και καθώς κρίνει ότι δεν παραβιάζονται οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, δεν αλλάζει την πολιτική του και συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στο Ισραήλ.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν προωθηθεί πλέον σε κατοικημένες περιοχές της Ράφα, ανατολικά και νότια, και όπως αναφέρουν πληροφορίες έχουν προσεγγίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται το τέμενος Αλ Άουντα, στο κέντρο της πόλης. Αναφορές, χθες, Τετάρτη, έκαναν λόγο για τανκς στην Ταλ αλ Σουλτάν, στα δυτικά, και στις κεντρικές περιοχές Γίντνα και Σαμπούρα προτού μετακινηθούν εκ νέου πίσω προς τα σύνορα.

Οι περισσότεροι από τους αμάχους που βρίσκονται στην περιοχή μαζεύουν εκ νέου τα πράγματά τους και την εγκαταλείπουν.

Η αγωνία τους για το τι θα απογίνουν χτυπά κόκκινο, και όσο το Τελ Αβίβ επιμένει να φτάσει μέχρι τέλους, για να πετύχει τους στόχους των επιχειρήσεών του, αγνοώντας ακόμη και τη διαταγή για κατάπαυση του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν υπάρχει καμία σωστή απάντηση.

Ο χρόνος για τη Ράφα στερεύει. Ήδη μετρά αντίστροφα για τη συνέχιση της λειτουργίας του τελευταίου νοσοκομείου της περιοχής με τους γιατρούς να προειδοποιούν πως εάν η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ συνεχιστεί θα κλείσει.

Σύμφωνα δε με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έξι ακόμη νοσοκομεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους στη Ράφα. Πρόκειται για το νοσοκομείο Αλ Νατζάρ, το νοσοκομείο του Κουβέιτ, δύο νοσοκομεία εκστρατείας, το Ινδονησιακό νοσοκομείο εκστρατείας και την κεντρική κλινική Αμπού αλ Ουαλίντ.

Η διεθνής κοινότητα απορεί και δηλώνει αγανακτισμένη ζητώντας κατάπαυση του πυρός αλλά και σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Από τη Μολδαβία ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, ξεκαθάρισε πως «εάν δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, δεν θα υπάρχει επόμενη ημέρα» και όλοι όσοι ζητούν να μπει ένα τέλος, ακόμη περιμένουν να δουν εάν η Ουάσιγκτον θα κάνει πράξη κάτι από όλα εκείνα με τα οποία έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ

