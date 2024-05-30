Ολυμπιακός: Πριμ 5 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του Conference League-Τα έσοδα της ΠΑΕ

Κερδισμένοι ΚΑΙ οικονομικά θα είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού από την ιστορική κατάκτηση του Conference League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα μοιραστούν πριμ 5 εκατ. ευρώ, ποσό που είχε συμφωνηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, η ΠΑΕ έκλεισε τη σεζόν με έσοδα που ξεπερνούν τα 16 εκατ. ευρώ από τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, που περιλάμβανε 19 αγώνες.

Ήδη με τη συμμετοχή στον τελικό οι Πειραιώτες είχαν εξασφαλίσει μπόνους 3 εκατ. ευρώ, ενώ κατακτώντας και τον τίτλο κέρδισαν επιπλέον 2 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των εσόδων υπολογίζεται στα 16,5 εκατ. ευρώ, αλλά ακόμη δεν είναι… οριστικό, αφού εκκρεμεί ο υπολογισμός του market pool (που υπολογίζεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ).

Συμμετοχή στον 3ο προκριματικό του Europa League: 100.000

Συμμετοχή στους ομίλους του Europa League: 3.630.000 (3.400.000 + 230.000)

Απόδοση στους ομίλους του Europa League: 1.470.000 (630.000 + 630.000 + 210.000)

Συμμετοχή στα playoffs για τη φάση των 16 του Europa Conference League: 300.000

Συμμετοχή στη φάση των 16 του Europa Conference League: 600.000

Συμμετοχή στα προημιτελικά του Europa Conference League: 1.000.000

Συμμετοχή στα ημιτελικά: 2.000.000

Συμμετοχή στον τελικό: 3.000.000

Κατάκτηση του τροπαίου: 2.000.000

*Κατάταξη: 3.432.000 (26 X 132.000)

*Market Pool: Άγνωστο (περίπου 1.000.000)

Σύνολο: 16.532.000

