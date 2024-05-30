Μεγαλώνοντας σε μια φάρμα παραγωγής γάλακτος στο Osseo, του Wisconsin, η Diane Hendricks οραματιζόταν τον εαυτό της, μεγαλώνοντας, να φοράει κουστούμια, να οδηγεί όμορφα αυτοκίνητα και να δουλεύει σε μια πόλη.

Σήμερα, η 77χρονη γυναίκα, διαθέτει περιουσία που εκτιμάται στα 20,9 δισ. δολ., σχεδόν διπλάσια σε σχέση με δυο χρόνια πριν, και φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής για έβδομη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με το CNBC.

To μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της προέρχεται από την εταιρεία εμπορίας σκεπών, ABC Supply. Η Hendricks ίδρυσε την εταιρεία με έδρα το Beloit του Wisconsin μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της το 1982 και σήμερα είναι πρόεδρός της, έχοντας τον πλήρη έλεγχό της, όπως αναφέρεται στην εταιρική ιστοσελίδα.

Η ABC Supply παρουσίασε έσοδα ύψους 20,4 δισ. δολ. την περασμένη χρονιά, ενώ διαθέτει πάνω από 900 υποκαταστήματα, σύμφωνα με το Forbes.

"Δεν θέλω να γίνω αγρότης"

Οταν ήταν 10 ετών η Diane Hendricks κοίταξε έξω από το παράθυρο και σκέφτηκε "δεν θέλω να γίνω αγρότης και δεν θέλω να παντρευτώ αγρότη" όπως δήλωσε πέρυσι στο Forbes. Αντίθετα, φανταζόταν τον εαυτό της να φοράει "ένα μπλε κουστούμι, να έχει ένα ωραίο αυτοκίνητο και να είναι ανεξάρτητη".

Αυτή η φαντασίωση σε συνδυασμό με την εικόνα των γονιών της να δουλεύουν στη φάρμα έκαναν την Hendricks να ονειρεύεται μια δική της καριέρα. Ωστόσο, στη συνέχεια και συγκεκριμένα στην ηλικία των 17 ετών έμεινε έγκυος και τελείωσε την τελευταία τάξη του σχολείου ενώ έμενε με τους γονείς της.

Τρία χρόνια αργότερα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και χώρισε από τον "σχολικό της έρωτα". Ως μητέρα μόνη με παιδί πλέον έκανε διάφορες δουλειές, μέχρι που δούλεψε και ως σερβιτόρα-κουνελάκι του Playboy, ενώ την ίδια στιγμή έχτιζε την καριέρα της στον χώρο του real estate, με βάση δηλώσεις της.

"Τότε ήταν που πραγματικά άρχισα να εξετάζω μια καριέρα, την καριέρα που πάντα ονειρευόμουν η οποία ήταν να ασχοληθώ με το επιχειρείν" δήλωσε η Hendricks.

Πωλήσεις 1 δισ. δολ. για πρώτη φορά το 1998

Η πορεία την βρίσκει να γνωρίζει και να παντρεύεται τον κατασκευαστή Ken Hendricks τη δεκαετία του 1970, με το δίδυμο να προχωράει στη συνέχεια στη δημιουργία της ABC Supply. Η εταιρεία χτύπησε το ορόσημο του 1 δισ. δολ. σε ετήσιες πωλήσεις για πρώτη φορά το 1998, όπως αναφέρεται στην εταιρική ιστοσελίδα.

Η Hendricks έχει και σήμερα τη βάση της κοντά στο Beloit, όπου ζουν λιγότεροι από 37.000 κάτοικοι. Εχει αγοράσει κι έχει μεταμορφώσει αρκετά ιστορικά κτίρια της πόλης, και έχει ξοδέψει εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων αλλά και για να προσελκύσει νέες επιχειρήσεις στην περιοχή, σημειώνει το CNBC επικαλούμενο το Forbes.

To 2017, η Hendricks άνοιξε ένα τοπικό "κέντρο καριέρας" με στόχο να φιλοξενεί workshops για μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε κλάδους όπως ο προγραμματισμός και οι κατασκευές. Το πρόγραμμα είχε στόχο να φέρει τους εφήβους σε επαφή με την "αξία της πραγματικής δουλειάς" δήλωσε εκείνη την περίοδο στο Forbes. "Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν "ουάου, αυτή είναι η δουλειά ενός ηλεκτροσυγκολλητή; Μπορούν να πάνε σε μια επαγγελματική σχολή να γίνουν ηλεκτροσυγκολλητές και να παίρνουν 50.000 δολ. τον χρόνο. Αυτές είναι καλές δουλειές. Πολύ καλές δουλειές" ανέφερε.

