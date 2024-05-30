Αίθριος ο καιρός σήμερα - Πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της βόρειας χώρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 24 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 09 έως 24 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα καθώς και την Κρήτη τους 28 με 30 και κατά τόπους τους 31 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και ενδέχεται στα ορεινά να σημειωθούν κατά τόπους όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ. Τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα επικρατήσουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς, στις νησιωτικές περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και ενδέχεται στα ορεινά της Μακεδονίας να σημειωθούν κατά τόπους όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές ώρες στις παράκτιες περιοχές θα πνέουν θαλάσσιες αύρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στη βόρεια ηπειρωτική χώρα τους 28 με 31 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.