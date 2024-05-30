Υλοποίηση κυβερνητικού έργου και προεκλογική περίοδος: Τα 2 παράλληλα μέτωπα

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στον μακρύ προεκλογικό χρόνο που διανύει η χώρα ενόψει των ευρωκλογών της 9ης Ιουνίου, ο πρωθυπουργός σχεδόν σε κάθε ομιλία του και σε κάθε επαφή που έχει με τους πολίτες στις πόλεις που επισκέπτεται, δεν παραλείπει να αναφέρεται στο κυβερνητικό έργο που έχει υλοποιηθεί κατά την πενταετία διακυβέρνησης της ΝΔ και να θέτει το στόχο της συνέχισης αυτής της πολιτικής, για την επίτευξη των "μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα" όπως τονίζει.

Μία αναφορά που περικλείει ένα από τα σημαντικά διλήμματα που τίθενται κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο αλλά και την άοκνη προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει εις πέρας και να υλοποιήσει κάθε πτυχή του κυβερνητικού της προγράμματος, με ορίζοντα τη λήξη της τετραετίας, το 2027.

Η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, παρά την προεκλογική προσπάθεια και τις ανάγκες που αυτή δημιουργεί σε μια άκρως απαιτητική περίοδο, παραμένει πρώτη κατευθυντήρια γραμμή από τον πρωθυπουργό προς τους υπουργούς του και τα κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να μην μείνει τίποτε πίσω.

Η προτεραιότητα της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, που εμφατικά επαναλαμβάνεται από κυβερνητικά χείλη, δεν αποτελεί "γράμμα κενό" αλλά ένα "κοινωνικό συμβόλαιο" με τους πολίτες κι ένα προσωπικό στοίχημα του ίδιου του πρωθυπουργού. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε εντάσσονται και όλες οι εξαγγελλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορούν την καθημερινότητα και εν τέλει τη ζωή των πολιτών.

Ένα τέτοιο ζήτημα είναι και το πρόβλημα της στέγης που διογκώνεται τα τελευταία χρόνια και ήδη εφαρμόζονται πολιτικές προς την αντιμετώπισή του, ενώ έπονται και άλλες.

Κατά τη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό "Αction24" ο πρωθυπουργός "φωτογράφισε" νέους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, με έμφαση στη μείωση του συνολικού χρόνου που θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έτους η ενοικίαση ενός διαμερίσματος μέσα από σχετικές πλατφόρμες.

Αποκάλυψε δε, ότι αναζητούνται ήδη οι πόροι για την επέκταση του προγράμματος "Σπίτι μου" το οποίο ήδη τρέχει με μεγάλη συμμετοχή από νέους και νέα ζευγάρια από 25 έως 39 ετών και αφορά σε χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας το πόσο η ακρίβεια πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, εκτός από τις παρεμβάσεις που στοχεύουν κατευθείαν στο πρόβλημα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι καθοριστικός παράγοντας με μακροχρόνια οφέλη και όχι "πυροσβεστικού" χαρακτήρα, είναι η αύξηση των εισοδημάτων, την οποία και προωθεί ήδη από την αρχή του τρέχοντος έτους. "Η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί πραγματικά, μόνο με περαιτέρω στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Καλύτεροι μισθοί. Ήδη φόρους έχουμε μειώσει αρκετούς, αλλά οι ονομαστικοί μισθοί στη χώρα μας αυξάνονται και αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό" ανέφερε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως "αυτή τελικά είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η ελληνική οικονομία δεν προοδεύει". Διαβεβαίωσε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια παρεμβάσεων στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και των πολυεθνικών και εκτίμησε πως με τη δύναμη που έχει πλέον η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη "μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα" από την επιστολή που έστειλε στην Πρόεδρο της Κομισιόν προκειμένου να μπει ένα "ευρωπαϊκό ανάχωμα" στις τακτικές αισχροκέρδειας πολυεθνικών εταιριών.

Στον κυβερνητικό σχεδιασμό καταγράφεται και η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Με στόχο όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περαιτέρω μείωσή τους, σε πρώτη φάση, κατά μία μονάδα "έχει ένα σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, όμως όσο σχεδιάζουμε μεσοπρόθεσμα την πορεία του προϋπολογισμού, μπορώ να σας πω ότι οι πρώτες μειώσεις φόρων από τη στιγμή που θα τις αντέχει η οικονομία, θα αφορούν εργοδοτικές εισφορές" δεσμεύτηκε κατά τη συνέντευξή του.

Μάλιστα, προσδιόρισε το χρόνο πιο ενδελεχούς εξέτασης του εν λόγω μέτρου στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2025 και δεν απέκλεισε οι σχετικές ανακοινώσεις να γίνουν τον προσεχή Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

"Νομίζω ότι στη ΔΕΘ πάντα κάνουμε τον προγραμματισμό μας για το επόμενο οικονομικό έτος, θα ακούσετε πιο συγκεκριμένα πράγματα εκεί" προανήγγειλε.

Παρότι πάντως, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλειοδοτούν στην παροχολογία, και τις ανέξοδες υποσχέσεις, που θα επέστρεφαν τη χώρα στις δύσκολες εποχές και σε μια νέα χρεοκοπία, ο πρωθυπουργός πιστός στη δημοσιονομική σταθερότητα, αποφεύγει να υποσχεθεί νέες παροχές υπό την μορφή επιδομάτων για τους πιο ευάλωτους πολίτες, εστιάζοντας στις μόνιμες παρεμβάσεις ενίσχυσής τους.

Και επειδή ο ίδιος δεσμεύεται μόνο για όσα επιτρέπει η ελληνική οικονομία και η διατήρηση της σταθερότητας της χώρας, βάζει απέναντι του επικριτικά την υποσχεσιολογία και παροχολογία της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τη να αποτυπώσει με νούμερα και στοιχεία τα όσα υπόσχεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Μία τακτική που δεν θα περιοριστεί στις συνθήκες της προεκλογικής περιόδου, αλλά και στη συνέχεια, στόχος του Μεγάρου Μαξίμου, εκτός από την προώθηση της πολιτικής του, θα εξακολουθήσει να είναι η αποκάλυψη των ανεφάρμοστων μέτρων που προτείνονται από την αντιπολίτευση, οι οποίες – όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη- αντί να ωθούν τη χώρα μπροστά, την γυρίζουν σε ένα παρελθόν που οι πολίτες απέρριψαν επαναλαμβανόμενα από τις εκλογές του 2019 μέχρι σήμερα.

