Νέα δολοφονία υποψηφίου δημάρχου στο Μεξικό

Υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές στη μεξικανική πολιτεία Γκερέρο (νότια) δολοφονήθηκε από ένοπλο χθες Τετάρτη, την τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας, ανακοίνωσε η Έβελιν Σαλγάδο Πινέδα, η κυβερνήτρια της πολιτείας αυτής, που μαστίζεται από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος.

Υποψήφιος δήμαρχος στο χωριό Κογιούκα δε Μπενίτες, ο Αλφρέντο Καμπρέρα, βρισκόταν ανάμεσα σε υποστηρικτές του όταν ένοπλος τον πυροβόλησε επανειλημμένα στην πλάτη εξ επαφής, όπως καταγράφτηκε σε ερασιτεχνικό βίντεο που αναπαρήγαγαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους ο ιστότοπος Quadratín Guerrero στο ρεπορτάζ του για τη δολοφονία.

Πρόκειται για τον 24ο υποψήφιο που δολοφονήθηκε αφότου άρχισε η εκστρατεία ενόψει των προεδρικών, βουλευτικών, περιφερειακών εκλογών της Κυριακής 2ης Ιουνίου, με βάση τους επίσημους αριθμούς.

Η μεξικανική κυβέρνηση είχε καταμετρήσει 22 δολοφονίες υποψηφίων πριν από αυτή της Τετάρτης στην πολιτεία Γκερέρο και αυτήν της Τρίτης στην πολιτεία Μορέλος (νότια)

Τα καρτέλ των ναρκωτικών και άλλες συμμορίες επιδιώκουν την «επιβολή υποψηφίων» στις προσεχείς εκλογές, εξηγούσε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο εισαγγελέας ειδικευμένος σε ποινικές υποθέσεις συνδεόμενες με τις εκλογικές διαδικασίες στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο Βίκτορ Σεράτο.

Ο τρόπος δράσης είναι λίγο ως πολύ ο ίδιος: «οι εγκληματίες διαλέγουν υποψήφιο» και κάνουν γνωστό σε άλλους πως «δεν έχουν δικαίωμα» να συμμετάσχουν, απειλώντας ότι θα τους εκτελέσουν αν παραβούν τις εντολές τους.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έχει ανακοινώσει πως θα προχωρήσει στην ανάπτυξη συνολικά 27.000 στρατιωτικών και μελών της Εθνικής Φρουράς για να εγγυηθούν την ασφάλεια των εκλογικών τμημάτων την Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

