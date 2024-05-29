Δύσκολες θα είναι οι μετακινήσεις σήμερα για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου λόγω των πρωτόγνωρων μέτρων της Αστυνομίας, ενόψει του τελικού του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα, στο AEK Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήδη οι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας ζουν σε καθεστώς... lockdown. Ακόμη και η απλή μετακίνηση στα σπίτια τους, απαιτεί... διαπίστευση, καθώς έχει αποκλειστεί κυριολεκτικά ολόκληρη η περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια ή και τρομοκρατικές ενέργειες.

Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν συμπεριληφθεί στο πλάνο της ΕΛΑΣ για τη διαφύλαξη της ομαλής διεξαγωγής του μεγάλου αγώνα.

Ταυτόχρονα, έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για τη μετάβαση των οπαδών τόσο του Ολυμπιακού, όσο και της Φιορεντίνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Για τις ανάγκες της ασφαλούς μετακίνησης των οπαδών θα κλείσουν δρόμοι τόσο στο Φάληρο, όσο και στα βόρεια προάστια, καθώς ο Ηλεκτρικός σε όλη τη διαδρομή τους από τις 17:00.

Ο κύριος όγκος των «ερυθρόλευκων» οπαδών θα συγκεντρωθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Φάληρο, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση και έλεγχος και από εκεί θα μεταφερθεί συνοδεία αστυνομίας με συρμούς του Ηλεκτρικού στον σταθμό Περισσό. Από εκεί, πάντα συνοδεία αστυνομίας, θα μευαβούν με πορεία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι οπαδοί της Φιορεντίνα θα συγκενυρωθούν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Εκεί θα γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος και ακολούθως με ναυλωμένα πούλμαν, θα μεταφερθούν στο AEK Arena.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

O σχεδιασμός περιλαμβάνει:

το σύνολο των αναγκαίων μέτρων, προσδιορίζοντας με σαφήνεια, τον αριθμό και τα καθήκοντα των εμπλεκομένων αστυνομικών και υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,

την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής της αθλητικής αναμέτρησης και των παράλληλων εκδηλώσεων,

την προστασία αθλητών και λοιπών αθλητικών παραγόντων, θεατών, επισήμων, αξιωματούχων, δημοσιογράφων κ.λπ.,

την εξασφάλιση συνθηκών ομαλής συγκέντρωσης, παραμονής και μεταφοράς των φιλάθλων,

την εξασφάλιση άνετης προσέλευσης – παραμονής και αποχώρησης των φιλάθλων από την εγκατάσταση, με ιδιαίτερη μέριμνα για άτομα με αναπηρία,

την πρόληψη πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων και γενικότερα την αποτροπή και αποθάρρυνση έκνομων ενεργειών.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτάσεις της διοργανώτριας Αρχής, μέσα σε κλίμα άριστης συνεργασίας, με συνεχόμενες συναντήσεις συνδέσμων της Ελληνικής Αστυνομίας και της UEFA.

Κόκκινα, μπλε και λευκά εισιτήρια

Τα μέτρα προβλέπουν τη δημιουργία δύο διαφορετικών σημείων συγκέντρωσης για τους φιλάθλους των δύο ομάδων (Fan Meeting Points), η μετακίνηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενα, συνοδεία αστυνομικών, με συρμούς του ΗΣΑΠ αλλά και λεωφορεία του ΟΣΥ που θα διατεθούν αποκλειστικά γι αυτόν το σκοπό.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Από εκεί από τις 18:30 θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς τον σταθμό «Περισσό», και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με τη συνοδεία αστυνομικών.

Οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.

Παράλληλα, για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα, στους οποίους έχουν διατεθεί μπλε εισιτήρια, έχει προβλεφθεί η συγκέντρωσή τους σε χώρο στο Ο.Α.Κ.Α. , ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στο γήπεδο με λεωφορεία του ΟΣΥ.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα. Από τη διοργανώτρια Αρχή θα διατεθούν minivans που θα τους μεταφέρουν από και προς το σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» όσο και από το πάρκινγκ του πάρκου Αποστολάκη.

Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους το νόμιμο εισιτήριο, το οποίο είναι αυστηρά προσωποποιημένο καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα. Η αστυνομία τους παρακαλεί να είναι συνεργάσιμοι προς τις υποδείξεις των αστυνομικών και τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από αυτούς, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή καθυστέρηση.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σφράγιση του γηπέδου και την έρευνα όλων των χώρων του, από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας στον εξωτερικό του χώρο, από τον οποίο περνούν μόνο όσοι φέρουν ειδική διαπίστευση και κατόπιν αυστηρού ελέγχου.

Συνεπώς, οι φίλαθλοι με την άφιξή τους στο γήπεδο θα κατευθύνονται στα ανάλογα σημεία πρόσβασης θεατών ενώ θα κληθούν εκ νέου να επιδείξουν το εισιτήριό και την ταυτότητά τους και θα υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο. Στα εισιτήρια που έχουν λάβει μέσω της εφαρμογής της UEFA υπάρχουν όλοι οι σχετικοί όροι καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί να κατέχουν οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο, θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται σε αστυνομική υπηρεσία.

Η αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο θα γίνει, κατόπιν υπόδειξης του προσωπικού της διοργανώτριας αρχής, με τον αντίστροφο τρόπο δηλαδή οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα κατευθυνθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός» ενώ της Φιορεντίνα στα λεωφορεία που θα βρίσκονται στη Λεωφόρο Δεκελείας.

Ανάλογη μέριμνα έχει ληφθεί για τη μετακίνηση, την ημέρα του αγώνα συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, των αθλητών και μελών των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων, των διαιτητών και των επίσημων προσκεκλημένων της διοργανώτριας αρχής.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε

Ήδη, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, στις οδούς Καππαδοκίας, Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Χρυσοστόμου Σμύρνης, εφαρμόζονται ρυθμίσεις με –κατά περίπτωση- προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.

Ο κύριος όγκος ωστόσο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ισχύσει από αύριο και θα εφαρμόζεται σταδιακά από τις έξι το πρωί, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους.

Μεταξύ αυτών είναι η Λεωφόρος Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και η Λεωφόρος Ηρακλείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραλλέων και Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις απαγορεύσεις θα επηρεαστούν:

τμήματα των οδών Ανθέων, Αντιοχείας, ανώνυμης οδού στο Γήπεδο Ριζούπολης, Βρυούλων, Εθν. Αντιστάσεως, Ελ Αλαμέιν, Επταλόφου, Ιωνίας, Κιουτάχειας, Λαχανά, Λυκούργου, Πίνδου, Σάββα Σταματιάδη, Σεβαστείας, Σμύρνης και Τρωάδος,

σε όλο το μήκος τους οι οδοί Αγ. Τριάδος, Αδάνων, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Αμισού, Αργυρουπόλεως, Αττάλειας, Βοσπόρου, Δαρδανελίων, Επικλέους, Καλλιπόλεως, Κιλικίας, Μερσίνης, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Σύλλης, Τατοΐου, Τελεσίου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα επιτρέπονται οι κάθετες διελεύσεις οχημάτων, στις διασταυρώσεις της Λεωφόρου Δεκελείας με τις Νικολάου Τρυπιά, Προύσσης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναγεννήσεως καθώς και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με τις Χρήστου Μαντίκα, Ομορφοκκλησιάς και Βιθυνίας.

Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αθηνάς στην Πλατεία Κοτζιά, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρατίνου και Ευπόλιδος. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Παράλληλα, στον Πειραιά, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, σε

Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Δημητρίου Φαληρέως/ υπόγεια οδός από Σ.Ε.Φ. έως και τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ποσειδώνος/ Ομηρίδη Σκυλίτση και

Καραολή & Δημητρίου,στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς έως και τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθνάρχου Μακαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω οδούς από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ θα εφαρμοστεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κλειστός ο εναέριος χώρος της Αττικής για ελικόπτερα και drones

Στην έκδοση ΝΟΤΑΜ προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων και ελαφρού τύπου ιπτάμενων μέσων (drones κ.λπ), για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο διεξαγωγής του τελικού UEFA Europa Conference League.

Η οδηγία απαγόρευσης έχει ισχύ από την 14.00 ώρα της 29 Μαΐου 2024 έως και την 06.00 ώρα της επόμενης μέρας και καλύπτει περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, στην οποία περιλαμβάνονται τα σημεία όπου θα διεξαχθεί η αθλητική διοργάνωση καθώς και σχετικές με αυτή εκδηλώσεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι ειδικές και κρατικές πτήσεις και σε ύψος όχι μικρότερο των 5.000 ποδών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.