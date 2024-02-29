Τον αντικαταστάτη του Τζαμέλ Μπελμαντί βρήκαν στην Αλγερία!



Μετά την παταγώδη αποτυχίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά και τους διαδοχικούς αποκλεισμούς από τις τελευταίες διοργανώσεις, κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο της!



Αυτός είναι ο πολύπειρος Βόσνιος, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, που μέχρι πρότινος καθοδηγούσε την Μπορντό! Ο 60χρονος προπονητής συμφώνησε με την Αλγερία προκειμένου να την οδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατέχει μεγάλη εμπειρία από πάγκους εθνικών ομάδων, αφού είχε οδηγήσει την Ελβετία σε μεγάλες πορείες στο Euro 2016, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022.

#بيان

الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

الناخب الوطني الجديد سيحل يوم الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحفية يوم الاثنين.#Communiqué

La FAF annonce la finalisation de l’accord… pic.twitter.com/c69lgpog1W February 29, 2024

