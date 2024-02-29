Λογαριασμός
Αλλαγή σελίδας στην Εθνική Αλγερίας: Ανακοίνωσε ως νέο προπονητή τον Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς

Νέα εποχή στην εθνική Αλγερίας, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, ανακοίνωσε την πρόσληψη του έμπειρου Βόσνιου τεχνικού, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς

Petkovic

Τον αντικαταστάτη του Τζαμέλ Μπελμαντί βρήκαν στην Αλγερία!

Μετά την παταγώδη αποτυχίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά και τους διαδοχικούς αποκλεισμούς από τις τελευταίες διοργανώσεις, κατέληξε στον εκλεκτό για τον πάγκο της!

Αυτός είναι ο πολύπειρος Βόσνιος, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, που μέχρι πρότινος καθοδηγούσε την Μπορντό! Ο 60χρονος προπονητής συμφώνησε με την Αλγερία προκειμένου να την οδηγήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατέχει μεγάλη εμπειρία από πάγκους εθνικών ομάδων, αφού είχε οδηγήσει την Ελβετία σε μεγάλες πορείες στο Euro 2016, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022.

