Παναθηναϊκός: «Απόφαση κόλαφος - Δικαιώνει την αποχώρησή μας από το γήπεδο»

Την ευθύνη που είχε ο Ολυμπιακός και αποδείχτηκε περίτρανα και από την απόφαση του CAS, τονίζουν από τον Παναθηναϊκό.



Σχολιάζοντας τα όσα έλεγαν από τους «ερυθρόλευκους» και το κλίμα που υπάρχει περί δικαίωσης από τη στιγμή που επιστράφηκε ο ένας βαθμός, οι «πράσινοι» κάνουν λόγο απόφαση που ήταν και παραμένει κόλαφος, η οποία επιβεβαιώνει την πλήρη αυθεντικότητα του τραυματισμού του Χουάνκαρ σε πείσμα της λάσπης που δέχτηκε.

Το ανώτατο δικαστήριο επί της ουσίας αποδέχεται όλες τις εξετάσεις ως γνήσιες και απορρίπτει κάθε επιχείρημα του Ολυμπιακού περί του αντιθέτου. Και φυσικά, δικαιώνει την αποχώρηση τουαπό το γήπεδο και ξεκαθαρίζει πως σωστά διεκόπη το ματς.Αναφορικά με την επιστροφή του ενός βαθμού στον, αυτή έχει να κάνει αποκλειστικά με το βοήθεια των «ερυθρόλευκων» στη σύλληψη του οπαδού, και σε καμία περίπτωση από οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που να διαφοροποιεί τη νίκη τουσε όλα τα επίπεδα.

