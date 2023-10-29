Παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε ο Στέφανος Ξένος

Ο Στέφανος Ξένος αναδείχθηκε το Σάββατο παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία -60κ. Kumite νικώντας στον τελικό με 7-1 τον Καζάκο Καϊσάρ Αλπισμπάι, ο οποίος είναι Νο. 7 στην παγκόσμια κατάταξη.

Με αυτό τον τρόπο, εξασφάλισε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην κορυφαία διοργάνωση καράτε του πλανήτη, πέντε χρόνια μετά το χρυσό της Έλενας Χατζηλιάδου το 2018, στη Μαδρίτη.

Meet the new WORLD CHAMPIONS!



🥇 Male Kumite -60kg: Christos-Stephanos Xenos 🇬🇷 @xenos_stefanos

🥇 Female Kumite -50kg: Moldir Zhangbyrbay 🇰🇿 @moldir_zhangbyrbay



Congratulations to the winners!#Karate #KarateBudapest2023 @hellaskarate @kazakhstankarateteam pic.twitter.com/kabfx5SnZ9 — World Karate Federation 🥋 (@worldkarate_wkf) October 28, 2023

Στον ημιτελικό αγωνίστηκε με τον Τούρκο Εράι Σαμντάν, που είχε νικήσει τον Στέφανος Ξένο στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2022, στο Γκαζιαντέπ.

