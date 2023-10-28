Σεφτές κόντρα στην Κηφισιά των εννέα παικτών για τον Βόλο

Έπρεπε να φτάσουμε στην... παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για να χαμογελάσει επιτέλους στο πρωτάθλημα ο Βόλος.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου επικράτησε 2-1 της Κηφισιάς εντός έδρας χάρη σε γκολ των Μπερτόλιο και Ντέλετιτς, με τον Οζέγκοβιτς να μειώνει για τους ηττημένους.

Οι νεοφώτιστοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκαν με δεύτερη κίτρινη κάρτα τόσο ο Τσάπαν, όσο και ο Κρισιούμα...

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Κώστας Μπράτσος, με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Τάχατο, Καλογερόπουλο, Τσοκάνη και Λούνα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Τρουιγέ και Γκλάβτσιτς, ενώ Ντέλετιτς, Μπερτόλιο και Κορνέ βρέθηκαν πίσω από τον Γκαρσία.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Γιάννης Αναστασίου. Σταθετός στην εστία ο Αναγνωστόπουλος, με τους Μασούρα, Μποτία, Τσάπαν και Λούμορ στην άμυνα. Οι Βαφέας και Σναϊντερλάν έπαιξαν αμυντικά χαφ, ενώ Κρισιούμα, Ίλιεφ και Τετέι βρέθηκαν πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Το ματς

Μία κεφαλιά του Βαφέα στο 3ο που πέρασε έξω αποτέλεσε την πρώτη αξιόλογη φάση στον αγώνα, με Μπερτόλιο να απαντά με αντίστοιχο τρόπο στο 9’. Η αμέσως επόμενη καλή στιγμή ήταν γκολ, με τον Αργεντινό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς εξ επαφής μετά από σπουδαία επέμβαση του Αναγνωστόπουλου σε σουτ του Κορνέ στο 21’!

Ο Οζέγκοβιτς άγγιξε την άμεση ισοφάριση με κεφαλιά που πέρασε ελάχιστα άουτ στο 23’, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους, που έχασαν σπουδαίες ευκαιρίες για το 2-0 με Γκαρσία (28’) και Κορνέ (35’).

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός τέρματος.

Η Κηφισιά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να πιέσει ψηλά αλλά δυσκολευόταν να απειλήσει. Αντιθέτως, χρειάστηκε τις σπουδαίες επεμβάσεις του Αναγνωστόπουλου στα σουτ των Ντέλετιτς και Γκαρσία μεταξύ 64’ και 67’ για να μείνει στο ματς, με την αποβολή του Τσάπαν με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 71’ μετά από διαμαρτυρίες να δυσκολεύει την αποστολή της.

Στο 75’ ήρθε μάλιστα το 2-0, με τον Ντέλετιτς να τελειώνει ιδανικά τη φάση μετά από 1-2 με τον Γκαρσία, δείχνοντας πως η πλάστιγγα θα έγερνε οριστικά προς την πλευρά των γηπεδούχων.

Παρ’ όλα αυτά, οι νεοφώτιστοι έφτασαν στο γκολ με τον Οζέγκοβιτς, που σκόραρε με ωραίο σουτ ύστερα από τρομερή προσπάθεια του Κρισιούμα στο 82’!

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος αποβλήθηκε αμέσως μετά, κι αυτός με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τράβηγμα σε αντίπαλο...

Ο Βόλος είχε ακυρωθέν γκολ στο 90+3’ και άστοχο σουτ του Μπαριέντος στο 90+6’, με το 2-1 εντέλει να μην αλλάζει.

MVP: Εκ των πιο ποιοτικών ποδοσφαιριστών του Βόλου, ο Μίλος Ντέλετιτς αποτέλεσε τον πιο δραστήριο ποδοσφαιριστή των νικητών, σημειώνοντας μάλιστα με υποδειγματικό τελείωμα και το δεύτερο γκολ τους. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ξεχώρισε ο εξαιρετικός για ένα ακόμα ματς Αναγνωστόπουλος.

Η... σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά για τον Πολυχρόνη, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ίσως έβαλε υπερβολικά πολλές φορές το χέρι στο τσεπάκι με τις κάρτες. Ενδεικτικό ότι καταγράφηκαν δέκα κίτρινες κάρτες, δύο εκ των οποίων έφεραν και κόκκινες για παίκτες της Κηφισιάς! Στις καθυστερήσεις είχαμε και το ακυρωθέν γκολ του Βόλου για επιθετικό φάουλ στον Μποτία. Γενικά οι δύο ομάδες πιθανότατα δεν έμειναν ιδιαίτερα ευχαριστημένες...

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Βόλος (Κ. Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Τάχατος (54’ Μύγας), Καλογερόπουλος, Λούνα (86’ Κίτσος), Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ (86’ Ενγκίν), Μπερτόλιο (78’ Μπαριέντος), Κορνέ, Ντέλετιτς (78’ Μαχαίρας), Γκαρσία

Στον πάγκο: Κόστιτς, Μεταξάς, Μωραΐτης

Κηφισιά (Γ. Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Μποτία, Βαφέας (86’ Παπασάββας), Τσάπαν, Μασούρας, Λούμορ (73’ Νίνης), Σναϊντερλάν, Ίλιεφ (46’ Μπιφουμά), Κρισιούμα, Τετέι (78’ Αντερέγκεν), Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο: Κρίστινσον, Παρράς, Πρίτσας, Σμπώκος, Λαντρ

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Κόλλιας, Λιόντος

4ος: Βάτσιος

VAR: Γκάμαρης, Σινιοράκης

