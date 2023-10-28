Ο Ατρόμητος VARεσε στο 99' και νίκησε με 3-2 τον Παναιτωλικό

Με τον Βέργο να τον λυτρώνει στο 99' με γκολ που μέτρησε μετά από εξέταση επτά λεπτών στο VAR, ο Ατρόμητος νίκησε 3-2 τον Παναιτωλικό, έσπασε το ρόδι και ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Σάσα Ίλιτς παρέταξε τον Ατρόμητο με 4-2-3-1, με τον Τσιντώτα κάτω από τα δοκάρια, τους Κεσχρίντρα, Ασεβέδο, Ιμερέκοφ, Ντε Μποκ στην άμυνα, τους Έντερ, Κούντε στον άξονα και τους Γιουμπιτάνα, Καμαρά, Ρομπάιγ πίσω από τον προωθημένο Αντζιέλσκι.

Στον αντίποδα, ο Γιάννης Πετράκης κατέβασε τον Παναιτωλικό με 3-5-2, με τον Καπίνο στο τέρμα, τους Μαλή, Μπ. Ντουάρτε, Μλάντεν στην άμυνα, τους Λιάβα, Πέρες, Χατζηθεοδωρίδη, Χουάνπι, Τορεχόν στο κέντρο και τους Φρ. Ντουάρτε, Πέδρο στην επίθεση.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία μόλις στα 37’’. Ο Πέδρο βρήκε τον Φρ. Ντουάρτε, εκείνος μπήκε στην περιοχή, πέρασε τον Τσιντώτα και πλάσαρε, αλλά ο Ασεβέδο απομάκρυνε πάνω στη γραμμή.

Τρία λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση των γηπεδούχων, με τον Αγκιμπού να μπαίνει στην περιοχή και να κάνει το σουτ, αλλά την μπάλα να καταλήγει λίγο πιο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καπίνο. Στο 13’, οι Αγρινιώτες είχαν ακόμη μία σημαντική στιγμή για ν’ανοίξουν το σκορ. Ο Χουάνπι έκανε φοβερή κάθετη πάσα για τον Φρεντ Ντουάρτε, με τον Πορτογάλο να μην σουτάρει όπως θα ήθελε από τα όρια της περιοχής και να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στο 21’, όμως, η ομάδα του Γιάννη Πετράκη κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Ο Τορεχόν έκανε πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά και βρήκε στη μικρή περιοχή τον Φρεντ Ντουάρτε, ο οποίος με το στήθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Αρχικά, το γκολ ακυρώθηκε για χέρι, αλλά τελικά μέτρησε μετά από εξετάση από το VAR.

Στο 32’, ο Έντερ εκτέλεσε πολύ όμορφα ένα φάουλ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρια. Στο 43', ο Αγκιμπού βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Γιουμπιτάνα, ο οποίος έφυγε απέναντι από τον Καπίνο, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ.

Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με το 0-1 υπέρ του Παναιτωλικού.

Με την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου και συγκεκριμένα στο 49’, ο Ατρόμητος κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα. Ο Ρομπάιγ έκλεψε την μπάλα και ένα πανέμορφο σουτ εκτός περιοχής, νίκησε τον Καπίνο για το 1-1!

Στο 58ο λεπτό, ο Ντε Μποκ έκανε ωραία ενέργεια και σέντρα από αριστερά, με τον Κούντε να κάνει το σουτ, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ωστόσο, στο 73’, οι Περιστεριώτες έφτασαν στην ανατροπή. Ο Βέργος μπήκε στην περιοχή, γύρισε για τον Ρομπάιγ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος του Μπ. Ντουάρτε και με κοντινή προβολή, έκανε το 2-1!

Μάλιστα, ένα λεπτό αργότερα, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πήγε να κάνει χατ-τρικ, αλλά ο Καπίνο τον νίκησε σε τετ-α-τετ. Ο Παναιτωλικός πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο στη συνέχεια και στο 82’ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Βοΐλης βρήκε τον Λιάβα, εκείνος έφερε πανέμορφα μπροστά την μπάλα στην περιοχή και με ένα ωραίο διαγώνιο σουτ, νίκησε τον Τσιντώτα για το 2-2!

Ο Ατρόμητος, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ. Στο 90’+1’, ο Βέργος έγινε αποδέκτης στην περιοχή μετά από γέμισμα, και με κοντινό πλασέ, νίκησε τον Καπίνο για το 3-2! Αρχικά, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και χρειάστηκαν επτά λεπτά για να μπουν οι γραμμές, αλλά εντέλει μέτρησε.

Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να αντιδράσει, με το 3-2 να παραμένει ως το φινάλε και τον Ατρόμητο να παίρνει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα!

