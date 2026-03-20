Το ταξίδι της ΑΕΚ στη Μαδρίτη για το ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο δεν θα θυμίζει σε τίποτα μια συνηθισμένη ευρωπαϊκή αποστολή. Η Ένωση δεν θα βρεθεί απλώς απέναντι σε μια ομάδα με έντονη ταυτότητα, αλλά σε ένα γήπεδο που αποτελεί σύμβολο μιας ολόκληρης γειτονιάς και ταυτόχρονα επίκεντρο κρίσης. Το Estadio de Vallecas, ιστορική έδρα της Ράγιο και καρδιά της εργατικής συνοικίας Βαγιέκας, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση παρακμής: Φθορές, εγκατάλειψη, οργισμένες διαμαρτυρίες και μια ανοιχτή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο της ομάδας και την Περιφέρεια της Μαδρίτης έχουν μετατρέψει το γήπεδο σε πεδίο έντασης που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου.

Για την ΑΕΚ, το παιχνίδι διεξάγεται σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει πάθος, κοινωνική ταυτότητα και έντονη πολιτικοποίηση, αλλά και σε ένα γήπεδο που -όπως παραδέχονται όλοι- δεν πληροί πλέον ούτε τα βασικά πρότυπα λειτουργίας.

Ένα γήπεδο-σύμβολο που κουβαλά ιστορία και σκοτεινές μνήμες

Το «Βαγιέκας» άνοιξε τις πύλες του το 1930, αρχικά για λογαριασμό της Racing Club de Madrid. Στα χρόνια που ακολούθησαν, άλλαξε χέρια, ονόματα και χρήσεις, μέχρι που το 1939 μετατράπηκε σε ένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του καθεστώτος Φράνκο, όπου κρατήθηκαν περίπου 9.500 Ρεπουμπλικάνοι υπό άθλιες συνθήκες. Η σκοτεινή αυτή σελίδα παραμένει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη της γειτονιάς.

Μετά τον πόλεμο, το γήπεδο ανακατασκευάστηκε και φιλοξένησε την Ατλέτικο Μαδρίτης, πριν περάσει οριστικά στη Ράγιο το 1957. Το σημερινό στάδιο εγκαινιάστηκε το 1976 και από τότε αποτελεί την καρδιά της εργατικής συνοικίας Βαγιέκας -μιας περιοχής με έντονη πολιτική ταυτότητα, κοινωνική δράση και βαθιά σχέση με την ομάδα.

Το «Βαγιέκας» είναι ένα γήπεδο που μοιάζει να έχει παγώσει στον χρόνο: Δύο κεντρικές εξέδρες, μια ανοιχτή πλευρά με τοίχο-μνημείο για τα θύματα της Covid-19 και πίσω του πολυκατοικίες από τις οποίες οι κάτοικοι βλέπουν τους αγώνες. Μέχρι το 2011 διατηρούσε ακόμη και περίφραξη γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ μέχρι σήμερα δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων -οι φίλαθλοι σχηματίζουν ουρές στα εκδοτήρια από το πρωί.

Αυτή η «παλιάς σχολής» γοητεία, όμως, έχει πλέον μετατραπεί σε πηγή ντροπής και κινδύνου.

Φθορά, διαμαρτυρίες και πολιτική σύγκρουση

Η φετινή σεζόν αποκάλυψε με τον πιο ωμό τρόπο την κατάσταση του γηπέδου. Από τον Αύγουστο υπήρχαν φόβοι ότι η UEFA δεν θα επέτρεπε στη Ράγιο να φιλοξενήσει ευρωπαϊκούς αγώνες λόγω της κατάστασης των εγκαταστάσεων. Τελικά έγιναν έκτακτες παρεμβάσεις, όμως τα προβλήματα δεν σταμάτησαν.

Το «Βαγιέκας» είναι το μοναδικό γήπεδο της LaLiga χωρίς οργανωμένη θύρα φιλοξενούμενων. Για μήνες οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων δεν μπορούσαν καν να εισέλθουν, ενώ όταν τελικά δημιουργήθηκε χώρος, αυτός χωρίστηκε… με δίχτυ βόλεϊ. Οι εικόνες έγιναν viral και προκάλεσαν διεθνή χλεύη. Παράλληλα, οπαδοί της Ράγιο προχώρησαν σε σιωπηλή διαμαρτυρία στο ματς με την Μπαρτσελόνα, καταγγέλλοντας την κατάσταση του συλλόγου.

Η εγκατάλειψη δεν περιορίζεται στο γήπεδο. Το προπονητικό κέντρο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, με προπονήσεις να ακυρώνονται. Η γυναικεία ομάδα έχει καταγγείλει πλήρη αδιαφορία, ενώ οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια βρίσκονται σε άθλια κατάσταση: Πλημμυρισμένες τουαλέτες, σκοτεινοί διάδρομοι, εκτεθειμένα καλώδια, σκουπίδια και περιττώματα πουλιών συνθέτουν μια εικόνα ντροπής. Στο εξωτερικό του γηπέδου, μπουκάλια και σκουπίδια συσσωρεύονται καθημερινά.

Η κατάσταση πήρε διεθνείς διαστάσεις τον Νοέμβριο, όταν η Λεχ Πόζναν δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια, δείχνοντας έναν αυτοσχέδιο «τοίχο» από κούτες νερού και πετσέτες που δεν ταίριαζαν μεταξύ τους. Τον Δεκέμβριο, η Μπέτις έγινε η πρώτη ομάδα που φιλοξενήθηκε επίσημα, με τη θύρα των φιλοξενούμενων να χωρίζεται με ένα απλό δίχτυ, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Η κρίση κορυφώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου, όταν ο αγώνας Ράγιο-Οβιέδο αναβλήθηκε λίγες μόλις ώρες πριν από τη σέντρα, καθώς ο χλοοτάπητας κρίθηκε ακατάλληλος για διεξαγωγή αγώνα. Λίγες ημέρες αργότερα, το παιχνίδι με την Ατλέτικο μεταφέρθηκε αναγκαστικά στο γήπεδο της Λεγανές. Παρά το… ξεσπίτωμα, η Ράγιο έδωσε την πιο ηχηρή απάντηση μέσα στο γήπεδο, διαλύοντας με 3-0 την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε και μετατρέποντας την αναγκαστική «μετακόμιση» σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της σεζόν.

Οι οπαδοί της Ράγιο, γνωστοί για την έντονη κοινωνική τους δράση, έχουν ξεσηκωθεί. Στο πρώτο ματς μετά την «εξορία», σήκωσαν χιλιάδες χαρτόνια με το μήνυμα «SOS», καταγγέλλοντας την εγκατάλειψη και ζητώντας άμεσες λύσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρόεδρος της Ράγιο, Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, τον οποίο οι φίλαθλοι κατηγορούν ότι αφήνει το γήπεδο να καταρρεύσει για να ενισχύσει το σχέδιό του για μετακόμιση σε νέο γήπεδο, ακόμη και εκτός Βαγιέκας. Απέναντί του βρίσκεται η πρόεδρος της Περιφέρειας Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, που επιμένει στη ριζική ανακαίνιση του υπάρχοντος σταδίου και έχει ήδη στα χέρια της πρόταση για επέκταση στις 20.000 θέσεις.

Η σύγκρουση έχει μετατραπεί σε πολιτικό θρίλερ, με το γήπεδο να πληρώνει το τίμημα.

Η ΑΕΚ θα μπει σε ένα γήπεδο που… βράζει

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΕΚ καλείται να αγωνιστεί σε μια έδρα που συνδυάζει:

ιστορικό βάρος,

κοινωνική ταυτότητα,

πολιτική φόρτιση,

και μια από τις πιο «καυτές» ατμόσφαιρες της Ισπανίας.

Το «Βαγιέκας» μπορεί να έχει μόλις 14.708 θέσεις, αλλά είναι ένα από τα πιο «ηλεκτρισμένα» γήπεδα της χώρας. Η Ένωση θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που δεν θυμίζει σε τίποτα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά γήπεδα: Στενοί διάδρομοι, χαμηλές οροφές, οπαδοί που βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και μια γειτονιά που ζει και αναπνέει για την ομάδα της.

Το παιχνίδι δεν θα κριθεί μόνο στο χορτάρι. Θα κριθεί και στην ικανότητα της ΑΕΚ να διαχειριστεί μια έδρα που βρίσκεται σε αναβρασμό, σε μια στιγμή που η Ράγιο παλεύει όχι μόνο για βαθμούς, αλλά και για την ίδια της την ταυτότητα.

